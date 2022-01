Cristian Băcanu (PNL), despre proiectul privind desființarea SIIJ: „Reprezintă o soluție acceptabilă nu doar din punct de vedere juridic ci și din punct de vedere politic”

Deputatul PNL Cristian Băcanu susține că proiectul legislativ privind desființarea SIIJ, prezentat de minitrul Justiției, Cătălin Predoiu, este o soluție acceptabilă nu doar din punct de vedere juridic ci și din punct de vedere politic.

Acesta a precizat că trebuie evitată situația din 2021 când ministrul Justiției era Stelian Ion, iar desființarea SIIJ a fost blocată:

“Am urmărit azi lansarea proiectului de desființare a Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, astfel cum a fost prezentat de ministrul Justiției, Cătălin Predoiu. Am spus-o și nu o singură dată, sarcina extrem de dificilă a Ministerului era să identifice o soluție corectă tehnic care să poată fi acceptabilă și din punct de vedere politic. Orice astfel de soluție tehnică trebuie să treacă de examenul cinic al aritmeticii parlamentare unde, dacă nu ai numărul de voturi și maturitate politică, nu reușești să faci absolut nimic. Am văzut asta în anul 2021, un an irosit din punct de vedere al justiției și al măsurilor necesar a fi adoptate.

Forma prezentată reprezintă o soluție acceptabilă nu doar din punct de vedere juridic ci și din punct de vedere politic: sunt convins că toate partidele din coaliție o vor susține. Oricum, proiectul va sta în dezbatere publică până pe 31 ianuarie.

PNL respectă, astfel, termenul asumat în coaliție și stabilit în programul de guvernare, respectiv finalul lunii martie, pentru desființarea secției intens criticată de specialiștii în justiție din țară și din străinătate.

După desființarea SIIJ, dosarele vor fi instrumentate de 42 de procurori – 12 de la Secția de urmărire penală a Parchetului General și 30 de la Parchetele Curților de Apel, într-un nou sistem construit pe modelul de funcționare a Parchetului European. De altfel, Cătălin Predoiu a subliniat că această nouă organizare respectă toate recomandările venite de la nivel european și vine în urma consultărilor repetate cu reprezentanţi ai sistemului judiciar”, precizează Cristian Băcanu.

Acesta a atras atenția că ultimul Raport MCV, din luna iunie anul trecut, precizează că SIIJ este un motiv serios de îngrijorare:

“De precizat că, la această oră, SIIJ are înregistrate aproximativ 7.000 de dosare. În cei trei ani de activitate, a produs cinci rechizitorii. În 2021, din 908 dosare, SIIJ a avut 1 rechizitoriu și 907 cauze clasate.

Ultimul Raport MCV, din luna iunie anul trecut, precizează că SIIJ este un motiv serios de îngrijorare, și, ca să o zicem pe românește, e unul din puținele motive pentru care România este ținută la ușa Schengen”.