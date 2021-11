Cristian Diaconescu: Un guvern PSD-PNL ar fi sub o presiune publică enormă / Strategia anticorupție e în PNRR și trebuie negociată până la finalul anului (VIDEO)

Un eventual guvern PSD-PNL ar fi sub o presiune publică enormă pentru că i s-ar cere un rezultat pe loc, plecând de la ideea că s-a făcut un compromis pentru formarea cabinetului, a explicat fostul ministru Cristian Diaconescu, președintele PMP, duminică seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician”.

Fostul șef al diplomației române a explicat că noua strategie anticorupție trebuie negociată într-o lună și jumătate pentru că e în PNRR și are termen-limită la sfârșitul lui decembrie. „Așa ne-am obligat noi că așa am vrut noi”, a adăugat ironic Cristian Diaconescu.

„Care sunt politicile publice pe care le servește următoarea majoritate? Discutăm de oameni, de poziții – păi cred că viitorii miniștri, dacă ar fi PSD-PNL, ar fi într-o situație extrem de complicată pentru că li s-ar cere profesionalism. În mod normal, întreaga societate le cere răspuns a criză a doua zi. Ei trebuie să negocieze bugetul. De exemplu, ei trebuie să intre să negocieze într-o lună și jumătate o strategie anticorupție pentru că e în PNRR și are termen-limită la sfârșitul lui decembrie, așa ne-am obligat noi că așa am vrut noi”, a declarat președintele PMP.

El a rememorat un episod asemănător.

„Că tot mi-ați adus aminte, iertați-mă că dau exemplul meu, pentru că am trecut printr-un moment de acest gen. Am negociat cu ce e pe afară, mă rog, s-au încheiat niște înțelegeri, s-au încheiat și cu cei dinăuntru, cu sistemul judiciar, dar trebuia mers în Parlament. Ei bine, în momentul acela, deși era an electoral, în Parlament au căzut de acord și Emil Boc, și Hrebenciuc, și cei care erau în acel moment într-un context decizional în grupurile parlamentare. Au trecut legile și ei se omorau pe altă parte politic, chiar dacă legile alea în momentul acela veneau de la PSD, și uite că se chinuie să le schimbe și acum, 303, 304 și 317, și nu reușesc”, a adăugat Cristian Diaconescu.

Fostul ministru a subliniat nevoia de profesioniști.

„Din punctul acesta de vedere, ai nevoie de profesioniști, clar. Oamenii care se califică în partid, sigur, poate la un moment dat pot răspunde celor din teritoriu care sigur se vor încăiera – PSD și PNL, păi taberele sunt împărțite acolo, e greu să le încârdășească în momentul acesta chiar atât de simplu și chiar atât de repede. Respectivii miniștri și Guvernul vor fi sub o presiune publică enormă pentru că li se va cere un rezultat pe loc, plecând de la ideea că s-a făcut un compromis”, a mai spus Cristian Diaconescu, președintele PMP.

Surse politice au spus pentru B1TV.ro că discuțiile dintre PSD și PNL sunt tot mai avansate.