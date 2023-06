Cristina Prună: Ni s-a promis stabilitate, iar acum vedem cum se aruncă pisica dintr-o curte în alta. Nu vedem niciun fel de impact în bunăstarea românilor (VIDEO)

Deputata USR Cristina Prună a comentat și ale altor agenții de stat, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și s-a arătat de părere că „în realitate nu vedem niciun fel de impact în bunăstarea românilor”, iar „creșterea PIB-ului nu se vede în nivelul de trai”.

Cristina Prună (USR), pe B1 TV: Acea stabilitate care ni s-a promis nu este absolut nicăieri

Întrebată despre ultimele mișcări din conducerile instituțiilor publice, deputata USR a afirmat: „Nouă ni s-a promis stabilitate, dacă vă aduceți aminte, cu PSD și PNL la guvernare, iar acum vedem cum se aruncă pisica dintr-o curte în alta. Cine i-a numit până la urmă pe oamenii aceștia, și la ANAF, și la ANRM, și la Autoritatea Vamală? Tot premierul Ciucă i-a numit și vedem că acum iese și ne spune că trebuie reformă, trebuie ca instituțiile statului să își facă datoria. Păi, tot domnul Ciucă ne-a spus, astăzi, că avem un PIB cu 49 de miliarde mai mare. Unde sunt banii aceia? Nu se văd în bunăstarea românilor. Ce au făcut cu ei până la urmă?”.

„De fapt, este tot această răfuială pe care am tot văzut-o în ultimele luni și în ultimul an și jumătate, mai bine de un an și jumătate, de când PNL și PSD și-au dat mâna. Vreau să vă spun doar un singur lucru, la ANRM, acolo este domnul Gal, Sorin Gal, cel care și-a dat demisia, care se întoarce într-o poziție de director, el a fost președinte la instituția asta și pe vremea PSD, și pe vremea PNL, este un domn care e acolo orice s-ar întâmpla, dar ce nu l-am văzut pe premierul Ciucă să spună este că, totuși, această instituție este una extrem de opacă”, a adăugat Cristina Prună.

„Vă spun doar atât, din 2010 nu s-au mai scos perimetre noi să fie concesionate, să vină firme și să liciteze, astfel încât să avem gaze naturale de exploatat aici, în România. În 2019 au anunțat că vor lansa o nouă rundă, runda a 11-a, și cum au anunțat-o, așa s-a și închis subiectul. De fapt, acest ANRM este o instituție extrem, extrem de opacă, doar ei, cei care sunt acolo, știu ce se întâmplă”, a continuat ea.

„Mai mult decât atât, iată că noi, românii, restul, stăm și ne uităm la ei cum demisionează din funcții, stați că unii mai sunt demiși, dar în realitate nu vedem niciun fel de impact în bunăstarea românilor. Creșterea PIB-ului nu se vede în nivelul de trai. Iată că avem profesorii în stradă, care protestată pe bună dreptate pentru că, cu un salariu de 2.500 de lei, numai să intri într-un supermarket și să vezi că te îngrozești că plătești prețuri mult, mult mai mari decât anul trecut. Practic, acea stabilitate care ni s-a propus și ni s-a promis nu este absolut nicăieri și acum vedem doar acest aruncat al pisicii dintr-o parte într-alta. Extrem de trist ce se întâmplă. Nu știu dacă mai are cineva vreun dubiu de incompetența care vine și dinspre PNL, și dinspre PSD”, a mai spus Cristina Prună.