Cristina Prună (USR): „Creșterea salariilor profesorilor poate fi făcută prin reducerea de cheltuieli la stat, nu prin taxe pe sectorul privat”

Cristina Prună, deputat USR, a precizat în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac că memorandumul adoptat de Guvern ca profesorii să fie convinși să iasă din grevă nu are nicio valoare juridică. Ea a subliniat că Guvernul putea să găsească resurse pentru creșterea salariilor profesorilor dacă făcea reforme structurale:

„Acest memorandum nu are absolut nicio valoare. Are valoare zero. Am mai văzut memorandumuri care nu au avut absolut niciun efect. Am ajuns într-un punct în care vedem că această guvernare se dezintegrează și nu are soluții reale pentru nevoile adevărate ale românilor.

Soluția nu este să crești din nou taxe pe sectorul privat, pentru că am mai avut o serie de taxe, pe PFA-uri, pe microîntreprinderi, pe chirii, pe muncă.

Toate lucrurile acestea au fost luate de către această guvernare, au intrat mai mulți bani la buget. Ce au făcut cu banii aceștia? I-au distribuit tot către sinecuri, posturi la stat, ajutoare de stat.

Creșterea salariilor profesorilor poate fi făcută prin reducerea de cheltuieli la stat, nu prin taxe pe sectorul privat din nou. Riscul este să nu își mai riște banii. Reformele structurale acestea sunt, trebuie să fie o reformă a statului român, să avem un stat mai mic, să avem mai puțini bugetari. Reforma structurală nu înseamnă să te apuci să pui iar biruri de la o lună la alta ca să descurajeze tipul de economie reală care mai există în România. Tot pe cei mici au pus taxe”.