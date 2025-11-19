Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu e de acord nici cu noua variantă de reformă privind pensiile din sistem. Discuția purtată la Palatul Cotroceni nu a dus la niciun acord, a declarat Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM.

CSM nu e de acord nici cu noua variantă de reformă privind pensiile magistraților

„Noi am spus 65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu. (…) Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare. (…)

A apărut o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens. Astfel încât, neajungând pe niciuna dintre chestiuni la un consens cu liderii coaliției, nu putem spune că am căzut de acord”, a declarat Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, pentru .

Care este noua variantă de reformă a pensiilor magistraților gândită de Guvern

Kelemen Hunor, președintele UDMR, că în coaliție au decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu. În opinia sa, se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, timp în care vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani.

„Toată lumea că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70 % din valoarea salariului.

La perioada de tranziție, eu pot să vă spun ce am propus: eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important”, a declarat recent Kelemen Hunor, la RFI.