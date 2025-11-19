B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » CSM nu e de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților. „Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”

CSM nu e de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților. „Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”

Traian Avarvarei
19 nov. 2025, 12:53
CSM nu e de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților. „Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. CSM nu e de acord nici cu noua variantă de reformă privind pensiile magistraților
  2. Care este noua variantă de reformă a pensiilor magistraților gândită de Guvern

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu e de acord nici cu noua variantă de reformă privind pensiile din sistem. Discuția purtată la Palatul Cotroceni nu a dus la niciun acord, a declarat Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM.

CSM nu e de acord nici cu noua variantă de reformă privind pensiile magistraților

„Noi am spus 65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu. (…) Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare. (…)

A apărut o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens. Astfel încât, neajungând pe niciuna dintre chestiuni la un consens cu liderii coaliției, nu putem spune că am căzut de acord”, a declarat Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, pentru Digi24.

Care este noua variantă de reformă a pensiilor magistraților gândită de Guvern

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că în coaliție au decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu. În opinia sa, se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, timp în care vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani.

„Toată lumea că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70 % din valoarea salariului.

La perioada de tranziție, eu pot să vă spun ce am propus: eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important”, a declarat recent Kelemen Hunor, la RFI.

Tags:
Citește și...
Drulă: L-am susținut pe Ciucu un mandat întreg la Sectorul 6, apoi ne-a dat țeapă – s-a dus cu PSD. Noi credeam că există niște liberalism la PNL și la Ciucu și am găsit alianța PNL-PSD
Politică
Drulă: L-am susținut pe Ciucu un mandat întreg la Sectorul 6, apoi ne-a dat țeapă – s-a dus cu PSD. Noi credeam că există niște liberalism la PNL și la Ciucu și am găsit alianța PNL-PSD
Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
Politică
Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde
Politică
Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde
Siguranța rutieră, prioritate pentru Cătălin Drulă. Cum rezolvă problema trecerilor de pietoni
Politică
Siguranța rutieră, prioritate pentru Cătălin Drulă. Cum rezolvă problema trecerilor de pietoni
Drulă: Bucureștiul nu se dezvoltă unitar, sectoarele aproape că se comportă ca orașe separate. Negoiță, în Sectorul 3, nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier
Politică
Drulă: Bucureștiul nu se dezvoltă unitar, sectoarele aproape că se comportă ca orașe separate. Negoiță, în Sectorul 3, nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier
Încep conspirațiile după demiterea lui Ludovic Orban. Jocurile lui Nicușor Dan cu PSD… sau cu PNL
Politică
Încep conspirațiile după demiterea lui Ludovic Orban. Jocurile lui Nicușor Dan cu PSD… sau cu PNL
Drulă: Se face un joc de manipulare cu sondajele. PNL are o istorie. Anul trecut, de exemplu, l-au dat pe Burduja peste Nicușor Dan. Dan a câștigat apoi cu 48% și Burduja a luat doar 7%
Politică
Drulă: Se face un joc de manipulare cu sondajele. PNL are o istorie. Anul trecut, de exemplu, l-au dat pe Burduja peste Nicușor Dan. Dan a câștigat apoi cu 48% și Burduja a luat doar 7%
Cum a ajuns Cătălin Drulă deputat de Timiș, deși e născut în București: „Eram 20 de oameni în USR Timiș la început”
Politică
Cum a ajuns Cătălin Drulă deputat de Timiș, deși e născut în București: „Eram 20 de oameni în USR Timiș la început”
Ciolacu revine în forță. Fostul premier PSD desființează politica de austeritate impusă de Bolojan
Politică
Ciolacu revine în forță. Fostul premier PSD desființează politica de austeritate impusă de Bolojan
Investiție strategică în Republica Moldova. România a cumpărat Portul Giurgiulești
Politică
Investiție strategică în Republica Moldova. România a cumpărat Portul Giurgiulești
Ultima oră
13:44 - Drulă: L-am susținut pe Ciucu un mandat întreg la Sectorul 6, apoi ne-a dat țeapă – s-a dus cu PSD. Noi credeam că există niște liberalism la PNL și la Ciucu și am găsit alianța PNL-PSD
13:30 - O profesoară din Iași a cucerit mii de elevi. Oferă meditații gratuite la matematică pe Instagram și TikTok: „Vreau să transmit profesionalism” (VIDEO)
13:24 - JD Vance, un bărbat din Michigan, a ajuns după gratii după ce i-a amenințat pe JD Vance și Donald Trump
13:21 - Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
12:46 - Tot mai mulți români plănuiesc să își petreacă vacanța de iarnă într-o destinație exotică. Cât costă un sejur în Thailanda, de Crăciun
Catalin Drula
12:34 - Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde
12:23 - Siguranța rutieră, prioritate pentru Cătălin Drulă. Cum rezolvă problema trecerilor de pietoni
12:05 - Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei
12:02 - La Brașov a fost înregistrată prima tranzacție imobiliară din România plătită în criptomonede
11:56 - Drulă: Bucureștiul nu se dezvoltă unitar, sectoarele aproape că se comportă ca orașe separate. Negoiță, în Sectorul 3, nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier