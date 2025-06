CTP, despre summitul NATO: La Haga a fost organizată o gâdilare sub coadă a lui Donald Trump / Obiectivul lui Trump a fost să mai regizeze un episod din „The Trump Show” / Nicușor Dan a făcut un lucru foarte bun la acest summit (VIDEO)

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat miercuri, pentru B1 TV, că scopul europenilor, în frunte cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la summitul de la Haga a fost ca „Donald Trump să mențină angajamentul SUA în apărarea Europei și, bineînțeles, a Ucrainei”, ceea ce au și reușit, tot flatându-l pe Trump așa cum îi place. Oricum, dacă pe Trump nu-l laudă nimeni, are grijă să se laude singur, a mai remarcat scriitorul.

Iar obiectul lui Trump la summit a fost să le arate americanilor ce mare șef e el în NATO, dat fiind că are probleme acasă chiar cu suporterii săi din mișcarea MAGA.

Cristian Tudor Popescu a comentat și prestația președintelui Nicușor Dan la acest summit.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Analiza lui CTP după summitul NATO

„La Haga a fost organizată o gâdilare sub coadă a dlui Donald Trump. Și și profesionist și dați-mi voie să remarc modul diplomatic perfect în care a lucrat Mark Rutte. Mark Rutte a făcut exact ce trebuia să-i facă dlui Donald Trump. Lui Donald Trump trebuie să-i spui: ”oooo, frumosule! oooo, generosule! oooo, pletosule!” și obții lucruri în felul ăsta de la el. Trebuie mereu să fii într-un omagiu și asta a făcut foarte bine dl Mark Rutte, precum și alți lideri europeni, mai puțin Macron, care în ultima vreme are o atitudine ușor mai înțepată față de prietenul lui, Donald. Dar asta s-a întâmplat. Obiectivul acestui summit de la Haga a fost ca Donald Trump să mențină angajamentul SUA în apărarea Europei și, bineînțeles, a Ucrainei”, a explicat Cristian Tudor Popescu, punctând că și președintele Nicușor Dan s-a înscris foarte bine în această acțiune a liderilor europeni.

În schimb, obiectul lui Donald Trump a fost, ca de obicei, să facă spectacol…

„Obiectivul lui Trump a fost să mai construiască, să mai regizeze încă un episod din ceea ce s-ar putea numi „The Trump Show”. (…) Ce face dl Trump? El face spectacol din orice. Face show din tarife, din acel război al tarifelor, face show din bombardarea instalațiilor nucleare iraniene, face show din așa-zisa pace în Ucraina. Asta face mereu, asta știe să facă, asta face. Și atunci asta a făcut și la Haga. Ce a făcut în avion? că articolul 5 are mai multe definiții, poate fi interpretat. Bineînțeles că pe toată lumea a trecut un fior, și pe liderii europeni, apoi a venit și a confirmat susținerea articolului 5, spunând că ”dacă nu l-aș fi susținut, nu eram aici”. Deci asta e – show!”, a continuat gazetarul.

Acesta a mai precizat că și când nu e lăudat, Trump are grijă și o face cu „o forță remarcabilă”.

De asemenea, scriitorul a explicat faptul că Donald Trump a vrut să pozeze acum, la Haga, în ochii americanilor ca fiind „the new sheriff in town / noul șerif în oraș”, pentru că are probleme acasă cu proprii susținători din mișcarea MAGA, care i s-au întors împotrivă din cauza loviturilor asupra instalațiilor nucleare din Iran.

Cum s-a descurcat Nicușor Dan la summitul NATO?

Cât despre prestația lui Nicușor Dan, aflat acum la primul său mare eveniment internațional în calitate de președinte, Cristian Tudor Popescu a afirmat că din acest summit și întâlnirile adiacente nu putem chiar trage concluzia că România a revenit pe harta lumii.

Potrivit gazetarului, comentariile extrem de laudative după dintre Nicușor Dan și Donald Trump sunt „exagerări”: „Bineînțeles că o astfel de strângere de mână nu are nicio semnificație. Dar dacă ea nu s-ar fi petrecut, atunci avea semnificație și atunci putea fi interpretată în fel și chip pe aici, prin România”.

Gazetarul a și glumit pe acest subiect: „Iată, fotografie cu Nicușor Dan (dând mâna) cu Donald Trump! Mă gândeam că ar trebui ca dl Nicușor Dan să nu se mai spele pe mâini și să se întoarcă în țară purtând parfumul lui Donald Trump pe mână… Nu?”.

„Dincolo de această strângere de mână, dl Nicușor Dan a făcut un lucru foarte bun și anume a făcut cunoștință directă, personală cu secretarul de stat american, Marco Rubio, cu dl Keir Starmer, premierul britanic. Cu aceste persoane dl Nicușor Dan nu se cunoștea, bănuiesc. Sunt mai mult ca sigur că nu se cunoștea și a făcut cunoștință cu ei, a stabilit o relație, poate să apeleze, îl cunosc oamenii din clipa de față, au stat de vorbă cu el. Relația cu Macron și intersecția cu Macron foarte caldă nu ne surprinde, au avut deja o discuție video-telefonică. Asta e treaba unui președinte, asta trebuie să facă președintele în astfel de situații, în astfel de evenimente – să ia legătura cu cât mai mulți omologi, să discute cu ei, să se facă cunoscut. Foarte bine ce a făcut acolo.

Nu aveam de așteptat de la dl Nicușor Dan să facă tăcere în încăpere, zicând nu știu ce pe acolo pe la masă, niște chestii din astea care să-i înțepenească și UE și pe Trump prin originalitate, independența și de aici, de la Românica. Asta e o prostie. Dl Dan s-a dus acolo , după cum a și spus, UE și Statele Unite de contribuția fermă în continuare a României la punerea în aplicare a deciziilor UE și NATO, atât în legătură cu Ucraina și înarmarea, să asigure că România rămâne un partener solid și credibil pentru aceste mari instituții occidentale”, a mai explicat gazetarul Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.