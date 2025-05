CTP, după decizia CCR care a secretizat declarațiile de avere: CCR atentează la siguranța națională. Practic, a transmis cetățenilor că ei sunt prostimea, iar deasupra sunt ștabii. Hotărârea e pusă pe tavă suvernaliștilor / Ce ar trebui să facă Nicușor Dan (VIDEO)

Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat în termeni dur decizia de joi a Curții Constituționale (CCR) care practic a secretizat declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și funcționarilor publici.

Hotărârea CCR e un atentat la siguranța națională, un mesaj către români că ei sunt prostimea și o gură de oxigen pentru partidele antieuropene, a afirmat CTP. Gazetarul a mai spus că decizia Curții e o lovitură și pentru președintele Nicușor Dan, dat fiind că acesta a invocat lupta anticorupție drept principal scop al său în campania electorală.

Totodată, scriitorul a atras atenția asupra momentului în care judecătorii CCR au dat acest verdict într-o speță care, de altfel, se afla pe masa lor din 2019!

„Instituții ale statului sunt grav, grav afectate în ochii cetățenilor ca imagine acum. Nu mai au oamenii încredere în ele! Și vii cu această măsură?”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, în contextul în care judecătorii CCR , azi, ca declarațiile de avere și de interese să nu mai fie publicate pe site-ul ANI și nici pe site-urile altor instituții, iar aceste declarații nu mai trebuie să cuprindă veniturile și bunurile soților și copiilor. Practic, CCR a decis că declarațiile de avere și de interese vor fi ținute la secret.

Agenția Națională de Integritate (ANI) că decizia CCR poate încălca angajamentele asumate de România la nivel internațional și afecta procesul nostru de aderare la OCDE.

CTP: CCR practic a transmis cetățenilor că ei sunt prostimea

Întrebat de ce a catalogat decizia CCR drept un atentat la siguranța națională, Cristian Tudor Popescu a explicat: „Corupția e un risc de securitate națională pentru statul român? Exact! Deci prin această decizie, care e un îndemn la adunatul de averi prin infracțiune de către funcționari publici și demnitari, nu face altceva decât să atenteze la siguranța națională, nici mai mult nici mai puțin, Curtea Constituțională a României. Am crezut că mi se pare când am văzut prima dată, am zis că poate n-am înțeles eu bine, am citit de două ori… Cum să faci așa ceva?? Cum să justifici lucrul ăsta? Nu pot, nu pot, mintea mea se blochează aici”.

„Vă dați seama ce se întâmplă acum, la ce se duce mintea oamenilor și a mea? Păi se duce la Iohannis, de pildă, și la secretizarea celebrelor cheltuieli cu avioanele, cu luxul și milioanele de euro cheltuite, ținute tot așa, la secret.

Deci e vorba… offf… acum e vorba de refacerea încrederii în instituțiile statului, că despre ne-au vorbit și dl Nicușor Dan, și dl Ilie Bolojan, și alți responsabili politici acum. Instituții ale statului care sunt grav, grav afectate în ochii cetățenilor ca imagine acum. Nu mai au oamenii încredere în ele! Și vii cu această măsură, prin care ce faci?

Să merg și mai adânc: transmiți cetățenilor că ei sunt prostimea prin această măsură. Prostimea! Și deasupra prostimii sunt ștabii, care beneficiază de secret în ceea ce privește averile pe care le adună cum vor ei. Asta se transmite acum cetățenilor, când și așa situația României e atât de gravă.

Mă duce iar gândul la imunitatea parlamentară. Parlamentarii, prin votul Parlamentului, puteau să fie pur și simplu scăpați de cercetare – că nu era vorba de sentință sau de judecare – de cercetarea DNA. Vota Parlamentul și ieșea respectivul parlamentar și spunea că ”s-a făcut dreptate” că colegii pur și simplu au blocat justiția să acționeze”, a mai explicat gazetarul, pentru B1 TV.

În opinia sa, dată fiind gravitatea situației, ne putem aștepta la o reacție de la nivelul Uniunii Europene și, de altfel, din partea oricărui cetățean român.

CTP a afirmat apoi că decizia CCR „lovește dur în presă” deoarece multe investigații jurnalistice au pornit de la declarațiile de avere și de interese: „Acum ele sunt lipsite de o sursă esențială”.

De asemenea, gazetarul a amintit că în Curtea Constituțională sunt „persoane numite politic, unele dintre ele sunt sumbre”. S-a referit, fără a-i pronunța numele, la Gheorghe Stan, fost șef al SIIJ, structura inventată de Liviu Dragnea „să-i albească lui dosarele și s-o aresteze pe Laura Codruța Kovesi”. Dar personaje controversate sunt mai multe în CCR, a punctat Cristian Tudor Popescu.

Acesta a susținut apoi că ar trebui schimbat modul în care sunt aleși judecătorii Curții Constituționale, dar nu știe cum președintele Nicușor Dan ar putea face acest lucru. De altfel, Dan însuși a spus în campania electorală că judecătorii CCR ar trebui să fie magistrați de carieră, nu indivizi puși politic.

Ce ar trebui să facă Nicușor Dan acum, în viziunea lui CTP

Cristian Tudor Popescu a afirmat apoi că, în această situație, președintele Nicușor Dan ar trebui să le ceară tuturor demnitarilor și funcționarilor să-și publice declarațiile de avere și interese. De asemenea, Dan ar trebui să fie un exemplu și să-și publice și el aceste declarații, inclusiv numele oamenilor care i-au finanțat campania electorală.

„La ce mă pot gândi? Ce ar trebui să facă Nicușor Dan președintele României. Nicușor Dan a avut ca principal punct în campania electorală combaterea corupției. După multă vreme, după ce această chestiune n-a mai fost abordată, scoasă în față, Nicușor Dan a venit cu ea. Și acum ce e asta? E o lovitură sub centură de o duritate greu de imaginat adresată acestui punct din campania dlui Nicușor Dan.

Ar putea să iasă președintele României și să spună: ”toți demnitarii și funcționarii publici să-și depună declarațiile de avere public fie pe site-ul instituției, fie pe o rețea socială, pe un cont propriu, să le facă publice ca până acum. Nu-i mai obligă hotărârea Curții, dar pot s-o facă, pentru că nu încalcă nicio lege. Vom fi într-o situație asemănătoare cu aceea de la Parlament când, după atâtea și atâtea ticăloșii de scoatere la vopsea a unuia și a altuia dintre parlamentari, până la urmă se ajunsese la situația, fără ca legea să se schimbe, ca partidele să spună: ”noi votăm toate cererile DNA de ridicare a imunității”.

Deci poate să facă asta Nicușor Dan și poate să înceapă cu publicarea numelor finanțatorilor săi din campania electorală, care țin de declarația de avere, deci de această hotărâre a CCR. Și dânsul poate să facă acest lucru și să ceară asta tuturor funcționarilor publici și demnitarilor”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

Acesta a punctat apoi că politicianul sau funcționarul care nu va vrea să-și publice declarația de avere și de interese deodată va deveni vizibil în ochii publicului.

De precizat că, între timp, Nicușor Dan a avut pentru moment doar pe Facebook: „Decizia surprinzătoare a Curții Constituționale anunțată astăzi este în contradicție cu un principiu esențial al democrației – transparența în exercitarea funcțiilor publice. Accesul cetățenilor la informații privind declarațiile de avere ale demnitarilor este o garanție a integrității și responsabilității în spațiul public, iar acest principiu trebuie apărat cu fermitate. În cazul în care motivarea deciziei identifică deficiențe de natură tehnică în cadrul legislativ actual, este responsabilitatea Parlamentului să le corecteze cu celeritate”.

CTP: Decizia CCR face jocul suvernaliștilor

Scriitorul a atras apoi atenția că această speță e pe masa CCR de șase ani, dar și-a primit un verdict abia acum: „Cum să interpretezi?? În acest moment critic pentru România vine cu o astfel de decizie… E, cum să spun, mult mai eficientă decât obuzele manipulatorii și propagandistice rusești, care oricum sunt aruncate în fiecare zi acum, tot mai intens, asupra României”.

„Această decizie CCR e pusă pe tavă suvernaliștilor. Eu nu-i numesc suveraniști, că nu vreau. E pusă pe tavă suvernaliștilor. Deci toți cei care strigau că trebuie să facă pușcărie grea Curtea Constituțională, eventual membrii ei să fie jupuiți de vii pentru hotărârea luată atunci, în decembrie, vă dați seama cum explodează acum. Eu am scris ceva în sensul ăsta de unde ați citat și dvs, am scris pe Facebook și pe Republica, așteptându-mă, și așa a fost, să văd o explozie pur și simplu de postări venite de la suvernaliști acum care, bineînțeles, vă dați seama ce spun… E o gură de oxigen pentru partidele antieuropene”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.