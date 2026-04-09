Cristian Tudor Popescu a afirmat joi, pentru B1 TV, că președintele Nicușor Dan „nu face nicio mișcare fără a se înțelege cu PSD-ul”, dar pe Ilie Bolojan, liderul PNL, îl antipatizează și l-ar vrea plecat din funcția de premier. Gazetarul a și argumentat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

CTP: Înțelegerile lui Nicușor Dan cu PSD-ul sunt vizibile de pe Lună

Întrebat dacă, după ce Nicușor Dan a acceptat propunerile PSD la șefia Parchetelor, așteptăm surprize la șefia serviciilor sau când va veni vorba de schimbarea premierului, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „Sunt două subiecte, cred, diferite, deși, sigur, se poate negocia. Îl cred în stare pe domnul Nicușor Dan de orice acum. De absolut orice. După seara , îl cred în stare de absolut orice. Și să negocieze înlăturarea lui Ilie Bolojan. La servicii, acolo se va negocia… și în continuare el nu face nimic fără PSD”.

Gazetarul a mai afirmat că înțelegerile lui Nicușor Dan cu PSD-ul „sunt vizibile de pe Lună”: „E clar că nu face nicio mișcare fără a se înțelege cu PSD-ul, cu nimeni altcineva”.

CTP a mai spus că președintelui Nicușor Dan ar trebui să-i dea de gândit faptul că a ajuns să fie apărat chiar de Crin Antonescu.

CTP: Nicușor Dan îl antipatizează pe Ilie Bolojan. Motivul

„Deci nu-l susține pe Bolojan nu numai din calculele astea cu PSD-ul, cu negocierea cu șefii de servicii. Există o incompatibilitate funciară între acești doi oameni, între Nicușor Dan și domnul Bolojan. Iar domnul Nicușor Dan își manifestă această antipatie pur și simplu față de Ilie Bolojan.

De ce? Pentru că Ilie Bolojan este ce nu este Nicușor Dan. Domnul Bolojan vorbește ca un matematician. Domnul Nicușor Dan nu vorbește ca un matematician. Nu! Nu are logica în exprimare, nu are precizia unui matematician. Am auzit zeci de matematicieni de vârf în viața mea vorbind și știu cum vorbește un matematician. N-are nicio treabă!

Domnul Nicușor Dan este, după cum ați văzut, ezitant bâlbâit, sare de la o idee la alta, nu termină frazele, nu emite chestiuni clare și tranșante, în vreme ce domnul Ilie Bolojan vorbește exact în mod contrar. Este precis, este clar în ceea ce spune. Bineînțeles că spune lucruri neplăcute, asta-i problema. Își asumă, dar le spune cât se poate de limpede, de clar, oamenii, cei care vor să înțeleagă, cei care au urechi de auzit aud.

Deci este un om profund serios domnul Ilie Bolojan, în vreme ce domnul Nicușor Dan, cu toate aiurelile pe care le debitează și cu hlizelile – pe care văd că le-a reluat, speram la un moment dat că a renunțat la ele, văd că le-a luat din nou – cu toate astea a devenit pentru mine, fost votant și susținător al lui, un clovn fără haz. Asta e, nimic altceva!

Nu am ce să mai iau în considerare. Deci, nu există nicio chimie între acești doi oameni. Ăsta este motivul principal pentru care domnul Nicușor Dan, într-un an de zile, i-a rostit de două sau trei ori numele lui Ilie Bolojan, și atunci forțat de întrebări, altfel nu-i rostește numele. Nici asta nu vrea să facă și firește că dacă o să iasă la socoteală acum, va respira ușurat domnul Nicușor Dan că nu-l mai are în calitate de concurent. Pentru că el tot timpul îl privește așa pe Ilie Bolojan. În vreme ce Ilie Bolojan nu i-a zis nici „du-te mai încolo”, dimpotrivă, l-a votat în turul al doilea”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.