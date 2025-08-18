Gazetarul Cristian Tudor Popescu a avertizat că Republica Moldova e în pericol să fie ocupată de Rusia la alegerile parlamentare de luna viitoare și a subliniat că România trebuie să depună eforturi diplomatice serioase pentru a ajuta într-un fel partida proeuropeană de acolo.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus CTP despre pericolul ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia

Ce ar trebui să facă România în contextul alegerilor din Republica Moldova

„Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect care e foarte puțin spre deloc tratat de presă și de oamenii politici din România, și anume Republica Moldova. S-a tot vorbit și am văzut titrări pe ecrane cât de aproape va ajunge granița Rusiei de România, în urma a ce se va întâmpla cu Ucraina.

Păi, până să se întâmple cu Ucraina, se poate și există o probabilitate înspăimântătoare ca acum, peste o lună și ceva, în Republica Moldova să avem graniță cu Rusia! Dacă câștigă partidele proruse de acolo majoritatea în Parlament, Maia Sandu va fi izolată, paralizată, n-o să mai aibă ce să mai facă și, bineînțeles, acolo se vor instala rușii cu arme și bagaje la granița României!

Acesta e un pericol imens, pentru că Republica Moldova e inima expusă, inima din exteriorul corpului României. Dacă ea va fi ocupată de Rusia, și acest lucru se poate întâmpla într-o lună și ceva, vă dați seama cam ce probleme va avea România… Și nu văd nici în presa românească să fie reportaje, interviuri de acolo, din Moldova, să fie prezentată pe larg încercarea lui Ilan Șor de a-i mitui cu 3.000 de dolari pe alegători în Republica Moldova, pe lângă alte și alte ”, a afirmat gazetarul.

Ce ar trebui să facă România în contextul alegerilor din Republica Moldova

Cristian Tudor Popescu s-a referit apoi la de președintele Nicușor Dan în Republica Moldova, la Festivalul Lupilor: „Cu asta ajutăm Republica Moldova? Ar trebui ca România să aibă niște ieșiri diplomatice, niște intervenții diplomatice în vederea alegerilor din Moldova, să încerce să ajute într-un fel partida proeuropeană de acolo”.