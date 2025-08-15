Președinta Maia Sandu a avertizat că diaspora Republicii Moldova se confruntă cu presiuni „fără precedent” exercitate de forțe ostile înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Președinta Republicii Moldova a atras atenția asupra tentativelor de corupere a alegătorilor și a campaniilor online care încearcă să discrediteze parcursul european al țării.

Maia Sandu a subliniat că aceste acțiuni vor continua să se intensifice în perioada următoare și a lansat un apel către moldovenii din afara țării „să fie uniți și vigilenți, să apere suveranitatea, democrația, libertatea și alegerea europeană”.

„Știm că se fac presiuni fără precedent din exterior, de către forțele ostile și asupra diasporei. Avem informații despre încercări de corupere a alegătorilor din diaspora și, de asemenea, observăm o creștere substanțială activismului unor conturi inautentice în medii ale diasporei moldovenești, specifică unei campanii coordonate de pe rețelele sociale, cu mesaje anti-UIE, mesaje împotriva reformelor și politicilor implementate în ultimii ani și împotriva statului Republica Moldova”, a declarat președinta țării, potrivit

Maia Sandu a respins discursurile care contestă dreptul diasporei de a participa la procesul electoral, amintind sacrificiile făcute de cetățenii plecați peste hotare:

„În preajma alegerilor auzim iarăși voci care spun că diaspora nu trebuie să decidă viitorul țării. Pentru cei care nu ne vor binele, diaspora este o masă de oameni care trebuie lipsită de dreptul de vot, care poate fi manipulată, care poate fi ruptă de țară. Ei nu înțeleg că în spatele cuvântului diaspora stau mame și tați care au fost nevoiți să plece departe de copii pentru binnele acestor copii. (…) Ei nu înțeleg că în spatele cuvântului diaspora stă un munte de sacrificii și de dăruire față de cei dragi, stă un dor neogoit față de locurile natale, stau speranțe pentru un viitor mai bun. Noi toți ne-am născut aici, în Moldova, și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi”, a mai declarat președinta Maia Sandu.

Declarațiile vin pe fondul avertismentelor repetate privind ingerința Rusiei în politica internă a Republicii Moldova.

La sfârșitul lunii iulie, Maia Sandu afirma că Federația Rusă vrea să preia controlul asupra Republicii Moldova începând din toamnă.

La rândul său, Stanislav Secrieru, secretarul Consiliului Suprem de Securitate, a declarat pentru Politico că Moscova încearcă să descurajeze diaspora pro-europeană să voteze, prin metode similare celor folosite în trecut – alerte false cu bombă la secții de votare sau proteste regizate.

Secrieru a cerut statelor europene să intensifice monitorizarea și să reacționeze prompt la orice tentativă de manipulare a procesului electoral.