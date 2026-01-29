B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » CTP: „Suntem în continuare în rahat”. Analiza gazetarului despre activitatea lui Bolojan și jocurile PSD (VIDEO)

Traian Avarvarei
29 ian. 2026, 20:18
Captură Video - Europa FM / Youtube
Cuprins
  1. CTP, despre jocurile PSD și ale președintelui Dan
  2. Cum explică CTP atacurile unor posturi TV la Bolojan

Cristian Tudor Popescu a declarat joi, pentru B1 TV, că România e „în continuare în rahat” și premierul Ilie Bolojan își dorește să o scoată de acolo, dar e practic singur în acest efort. Gazetarul a afirmat că n-a mai văzut până acum o campanie atât de „îndârjită” a unor posturi TV împotriva unui om care, totuși, vrea să facă ceva bine pentru această țară. CTP a remarcat și atitudinea ipocrită a PSD, care tot critică guvernul din care face parte, dar nu trece în opoziție, deoarece la guvernare „e la cașcaval”.

În opinia sa, premierul Bolojan ar trebui să fie ferm cu PSD, să nu mai încerce să-l înduplece, ci să-i pună în vedere că trebuie să ia odată o decizie – ori la putere, ori în opoziție cu AUR – și să și-o asume.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu pe B1 TV.

CTP, despre jocurile PSD și ale președintelui Dan

„Marele beneficiar e partidul care a realizat în alegerile parlamentare cel mai slab scor din istoria lui și a pierdut penibil alegerile prezidențiale. Și acest partid, acum, stă la guvernare. Acolo își alimentează clientela, inclusiv primarii, pentru că e la cașcaval și, în același timp, își permite să facă opoziție, să-l insulte, să-l amenințe pe premierul Bolojan din sculare în culcare.

Această situație e perfectă pentru PSD că, iată, crește în sondaje. Dl Grindeanu are 26%, dl Bolojan are 23%. Iar o astfel de situație, după părerea mea, nu mai poate să continue.

Anunțul dlui Bolojan, cu toate că a pus apoi o serie de surdine, că e posibil și un guvern minoritar, e binevenit, că dl Bolojan nu mai trebuie să încerce să facă compromisuri cu PSD.

De luni de zile vedem aceste interminabile discuții, nu se avansează, dl Bolojan încearcă să găsească o soluție, dl Nicușor Dan nu se amestecă. N-a rezultat nicio mediere, niciun progres în relațiile între PSD și dl Bolojan prin medierea care nici n-a existat. Să vedem poate de acum…

De altfel, dl Nicușor Dan e și destul de afin cu PSD acum. Cu dl Bolojan, câtuși de puțin. N-am văzut să-l susțină explicit pe undeva.

Și atunci, cred că asta-i rămâne de făcut dlui Bolojan, să-i spună PSD-ului: ”eu îmi fac programul guvernamental, măsurile care s-au dovedit a fi salutare, că a scăzut deficitul, dobânzile la împrumuturi și alți parametri financiari, cum arată BNR, și dvs de la PSD faceți ce decideți! vreți să ieșiți de la guvernare, să plecați pur și simplu, plecați! și noi o să vedem ce-o să facem; vreți apoi să introduceți o moțiune de cenzură, să prăbușiți guvernul minoritar? faceți și asta!”.

Se vehiculează alegeri anticipate… E fără sens! Deci ori PSD introduce moțiune de cenzură, alege să guverneze cu AUR în continuare și-și asumă consecințele unui astfel de gest, ori vrea alegeri anticipate? Dacă nu vrea cu AUR, va ajunge iar în aceeasi formulă de acum. Nu are cum în altă combinație să fie. Deci sunt fără sens alegerile anticipate”, a explicat gazetarul, pentru B1 TV.

Cum explică CTP atacurile unor posturi TV la Bolojan

Cristian Tudor Popescu a mai afirmat că dacă Ilie Bolojan va fi înlăturat din fruntea Guvernului, „șansele noastre de a scăpa de un nou Georgescu sau un alt -escu de felul ăsta sunt minime”.

„Pentru că dl Bolojan e singurul care și-a asumat… Vedeți că e înjurat de toată lumea, atacat de toată lumea și nu-l apără nimeni? Toate posturile astea – MarșMă (Realitatea Plus), CâNâNâ (Antena 3 CNN) – din sculare în culcare e detașament de luptă contra lui Bolojan. Uitați-vă ce titluri au: ”se rupe coaliția” de trei ori pe zi…”, a continuat gazetarul.

CTP a remarcat apoi că, în ciuda atacurilor continue la care e supus, Bolojan „are tăria de a continua cu același ton rațional, tehnic, administrativ, încercând să ia niște măsuri care să scoată România din rahat, că suntem în continuare în rahat”.

