Ilie Bolojan a ajuns la capătul răbdării. Dă afară PSD de la guvernare? „Au mai fost guverne minoritare” (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan nu mai are răbdare cu PSD. Șeful Guvernului sugerează că se poate guverna foarte bine și fără PSD. Care mai mult încurcă decât ajută în aceste momente, spune prim-ministrul.

Dă Bolojan PSD afară din Guvern?

Ilie Bolojan a răbufnit și aieșit la rampă cu reproșuri la adresa PSD. Sătul de opoziția pe care oamenii lui Grindeanu o fac pe toate canalele, liderul PNL spune că se poate merge înainte și cu un guvern minoritar.

„Într-o situație de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare, nu exclud că în perioada următoare se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră e de dorit să avem o stabilitate politică.

Nu am vrut să spun că aceasta este o ipoteză de lucru, dar, atunci când apar crize politice, în situații cu Parlament pulverizat, se poate ajunge la un guvern minoritar. Ar fi însă o situație-limită și nu o încurajez, atâta timp cât există alternative, indiferent cine este premier.”, a declarat Ilie Bolojan într-un interviu la .

Ilie Bolojan spune că nu înțelege atacurile celor din PSD, pentru că în ședințele de Coaliție toți sunt numai lapte și miere.

„Nu poți să ai dezvoltare, politici predictibile, nu poți să-ți îmbunătățești cota de încredere dacă nu ai stabilitate în această coaliție și nu este foarte comod să ai 4 partide în coaliție, cu istorii complicate, cu conflicte între ele, dintre care unele să joace și rolul opoziției din interiorul guvernării.

Dacă din punct de vedere uman uneori nu este foarte confortabil să te întâlnești cu oameni în ședințe care se comportă absolut rațional și, după aceea, pe posturile de TV, în declarațiile publice sau prin postări îi vezi că au un comportament total diferit.

Eu am încercat în toată această perioadă să nu potențez aceste conflicte. În mod evident acest tip de colaborare, în care există în permanență formule de critici, de încercare de a ieși din orice zonă de responsabilitate care ar suna prost, de a bonifica doar lucrurile care sună bine din guvernare, nu cred că aduce niciun câștig nici celor care fac asta și nu aduce nici percepție de stabilitate în țară.”, a declarat .

A blocat PSD reformele?

Șeful Guvernului a acuzat, cu subiect și predicat, că din cauza PSD nu s-au adoptat toate reformele. Inclusiv acest pachet pentru administrația publică. Pe care social-democrații îl tot amână de 6 luni de zile.

„Orice fel de scandal gratuit, folosit doar pentru promovare internă, are un cost, pe care îl plătim direct sau indirect sub formă de dobânzi mai mari, decizii întârziate și pierdere de credibilitate.

Dacă s-ar fi respectat protocolul coaliției și programul de guvernare, multe dintre măsurile care nu sunt adoptate astăzi ar fi fost deja implementate. Problema sunt oamenii care trebuie să respecte un contract. Aici este vorba despre responsabilitate și seriozitate.

Nu cred că o modificare de protocol schimbă lucrurile, ci o analiză mai serioasă și un comportament pe măsură: respectarea angajamentelor dintre parteneri, a actului de guvernare.”, spune premierul Bolojan.