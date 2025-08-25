B1 Inregistrari!
Politică » „A mierlit?". Cum a reușit un politician AUR să fure locuințele unor bătrâni: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente"

Traian Avarvarei
25 aug. 2025, 15:05
Vlad Virgil (AUR). Sursa foto: Captură video - Marian Ceausescu / Facebook

Au apărut stenograme din dosarul în care Vlad Virgil, consilier local AUR în comuna constănțeană Oltina, este acuzat de DIICOT că e capul unei rețele infracționale ce ar fi luat zeci de case de la bătrâni vulnerabili, prin acte false și executări silite. Individul e în arest din iulie.

Cuprins

  • Ce spune DIICOT despre consilierul AUR Vlad Virgil
  • Cum se raporta Vlad Virgil la bătrânii de care, teoretic, trebuia să aibă grijă

Ce spune DIICOT despre consilierul AUR Vlad Virgil

Vlad Virgil are doar șapte clase și dificultăți evidente de scriere, dar a reușit să pună pe picioare o grupare infracțională, atrăgând de partea sa doi notari, un executor judecătoresc și mai mulți intermediari.

„Liderul grupului infracțional este inculpatul Vlad Virgil, pentru care casele persoanelor vătămate exploatate devin trofee. Acesta este o persoană care nu doar că nu are pregătire juridică, ci este absolvent de șapte clase, cu dificultăți de scriere evidente, așa cum rezultă din mesajele arătate la dosarul cauzei, dar care impune celorlalți (…) rolul pe care fiecare dintre inculpați îl îndeplinește în acest grup. Fără activitatea celorlalți inculpați din prezenta cauză, inculpatul Vlad Virgil nu ar fi reușit să deposedeze persoanele vătămate și să intre în posesia bunurilor imobile”, susțin procurorii DIICOT despre consilierul AUR în referatul cu propunere de arestare preventivă, citat de Libertatea.

Din 2018 până acum, gruparea infracțională și-a însușit zeci de apartamente și garsoniere din orașul Constanța de la persoane vârstnice și vulnerabile, pe care le îndatora sau le aducea într-o stare de dependență totală.

De exemplu, Virgil Vlad a îndatorat cu 31.000 de euro o bătrână de 85 de ani, cu discernământul abolit, apoi a executat-o silit și i-a luat apartamentul.

Cum se raporta Vlad Virgil la bătrânii de care, teoretic, trebuia să aibă grijă

Stenogramele din dosar arată cât de cinic îi vedea Vlad Virgil pe bătrânii de care, teoretic, trebuia să aibă grijă. Pe care, în fapt, îi aducea într-o stare de dependență totală pentru ale lua casele.

„Vlad Virgil: Da!
Vlad Marcela: A mierlit?
Vlad Virgil: N-a mierlit încă…
Vlad Marcela: Mda… mai ducee…
Vlad Virgil: Ei… vine salvarea, dar mă duc până acasă că am pe cineva la mine și i-am lăsat pe acolo.
Vlad Marcela: Aaa…
Vlad Virgil: Ce urât face! Cum dă ochii peste cap, cum se strâmbă. Ferească Dumnezeu! Să vezi ce fug ăștia! Nu stau în cameră acolo, că le e frică.
Vlad Marcela: Îl duci la spital?
Vlad Virgil: Păi nu am niciun diagnostic de la el. Nu știu dacă îl ia la spital, dar o să pățesc cum am pățit cu baba, să mi-o ducă la morgă, să stau pe acolo să plătesc. Nu e pagubă că moare. Eeee… lucru mare!
Vlad Marcela: E…
Vlad Virgil: Am porc, am carne, vă dau sarmale să mâncați.
Vlad Marcela: Nu e vorba de asta.
Vlad Virgil: Asta e ce vrei. Ăsta e cursul vieții, dar îi chinuie Dumnezeu. Țipă Doamne, dă ochii peste cap, se strâmbă, se sucește mâinile, s-a învinețit și la m*** și la urechi și la mâini. Of, Doamne, nu îmi mai trebuie moși și babe!
Vlad Marcela: A! Gata, Te-ai săturat? Păi…
Vlad Virgil: Nu mai îmi trebuie nici moși, nici babe. Îmi bag p… în moși și-n babe.
Vlad Marcela: Păi! Păi!
Vlad Virgil: Nu mai îmi trebuie, că m-am săturat!”

