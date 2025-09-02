B1 Inregistrari!
Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul". Cum arată propunerea PSD

Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”. Cum arată propunerea PSD

Traian Avarvarei
02 sept. 2025, 23:37
Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”. Cum arată propunerea PSD

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat că social-democrații sunt de acord cu reforma administrației publice locale, dar consideră că aceasta ar trebui să presupună o reducere cu 25% a posturilor ocupate, etapizat, cu evaluări din șase în șase luni.

Cuprins

  • Ce spune Grindeanu despre cum vrea PSD reforma administrației locale
  • Cum a invocat Grindeanu numele lui Bolojan

Ce spune Grindeanu despre cum vrea PSD reforma administrației locale

„Noi credem (…) că reforma administrației locale trebuie făcută cu cap, și nu cu toporul. PSD susține pe deplin angajamentul de a face o reformă reală a administrației publice locale, dar reformă, și nu concedieri. Sunt două lucruri total diferite.

Poate fi o parte, dar nu poți să intitulezi concedierile ca reformă. Când vorbești doar de concedieri în termeni de reformă, atunci nu cred că faci mare lucru. (…) O tăiere liniară nu ar ține cont de realitățile din teren și va lovi direct în comunitățile mici, unde, dacă disponibilizezi doi-trei oameni, asta poate însemna dispariția contabilității, a urbanismului sau chiar a asistenței sociale”, a declarat Sorin Grindeanu, la România TV, potrivit Agerpres.

Acesta a afirmat apoi că la discuțiile de azi de la Cotroceni i-au lăsat președintelui Nicușor Dan un material cu propunerea lor de reformă: „O reducere de 25% pe posturile ocupate, ceea ce înseamnă mai mult decât a propus Ilie Bolojan, deci nu de 10%, cum este acum, dar etapizat, cu evaluări din șase în șase luni și după o perioadă anuale și cu o plasă de siguranță pentru comunitățile mici sub 1.500 de locuitori, care trebuie să aibă minim 8-10 funcționari care să asigure funcționarea de bază a unei primării”.

Grindeanu a mai spus că „România reală, nu aia din birou” are localități de diverse dimensiuni, or „o tăiere la kilogram, otova, produce dezechilibre regionale, și nu administrație”.

Cum a invocat Grindeanu numele lui Bolojan

„Eu cred că până la urmă nu-l interesează pe domnul Bolojan să dea oameni afară și să facă concedieri. Poate poate să-l intereseze să reducă costurile, să reducă bugetul, de exemplu, anvelopa salarială a UAT-urilor. Sunt două lucruri diferite. Una e să dai oameni afară, altă e să reduci costurile în același procent, de 10%, cât spunea domnia sa”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

