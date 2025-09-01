B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Gabriel Zetea (PSD): „Reducerea posturilor în administrația locală nu e măsură de reformă”

Gabriel Zetea (PSD): „Reducerea posturilor în administrația locală nu e măsură de reformă”

George Lupu
01 sept. 2025, 12:48
Gabriel Zetea (PSD): Reducerea posturilor în administrația locală nu e măsură de reformă
Foto: Facebook @ Gabriel Valer Zetea

Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că reducerea numărului de personal în administrația locală nu înseamnă reformă.

Cuprins

  • Gabriel Zetea, despre reducerea posturilor
  • Care sunt proiectele de lege pentru care Guvernul își asumă răspunderea

Gabriel Zetea, despre reducerea posturilor

Declarațiile acestuia vin în contextul în care PSD blochează adoptarea măsurilor ce vizează scăderea cu 45% a număruluid e angajați din primării și consilii județene, dorită de premierul Ilie Bolojan ca parte a măsurilor de reducere a deficitului:

“Reducerea posturilor nu e măsură de reformă. E o măsură conabilă, e o măsură de reducere, o măsură de eficientizare a cheluielilor, dar nu e o măsură de reformă.

Să zici că în loc de 13 angajați ai 12 angajați, asta nu e niciun fel de reformă. E reducerea numărului”.

Gabriel Zetea a acuzat totodată Guvernul condus de Ili Bolojan că nu a luat nicio măsură de reducere a posurilor la nivelul administrației centrale:

“Am fost de acord. Am zis în felul următor: nu există bani de investiții. Pentru noi, prioritar sunt investițiile. Suntem de acord cu încă o reducere de 25% în administrația locală.

Nu e nici problemă, o punem în practică. Multe dintre primării, consilii județene deja fac acest lucru, pentru a continua investițiile. Dar acum să vii la 45% în condițiile în care în administrația din București nu ești în stare să iei nicio măsură de reformă. De atâta vreme cerem lucrul acesta”.

Care sunt proiectele de lege pentru care Guvernul își asumă răspunderea

Guvernul condus de Ilie Bolojan își asumă luni, 1 septembrie, la ora 19.00, răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, destinat reducerii deficitului bugetar. Din acest pachet lipsește însă reforma administrației publice, blocată în urma divergențelor din coaliție.

Premierul Bolojan va prezenta Legislativului doar cinci proiecte de lege din pachetul 2 de reforme:

Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice;

Legea pensiilor de serviciu ale magistraților;

Legea reformei în sănătate;

Legea guvernanței corporative a întreprinderilor publice;

Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

