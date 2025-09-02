Premierul Ilie Bolojan (PNL) a vorbit despre următorii pași pe care-i va face Guvernul astfel încât chiar să fie dusă la îndeplinire. Acesta a insistat că sunt localități în care administrația e supradimensionată, iar banii dați pe ar putea fi folosiți în investiții cu adevărat utile pentru comunitățile respective. „Când faci o reducere de cheltuieli, ”, a remarcat premierul.

Ce a spus Bolojan despre reforma administrației locale

Cum vede Bolojan funcționarea optimă a primăriilor

Ce a spus Bolojan despre posibilitatea de a-și da demisia

„Până la jumătatea lunii septembrie, va analiza soluțiile pentru finalizarea pachetului, astfel încât să obținem reducerea personalului cu 20% în administrația locală. În paralel, se va calcula numărul de posturi și în administrația centrală, unde există de asemenea loc pentru disponibilizări”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Acesta a insistat că fără reformă vom ajunge : „Dacă nu reducem această greutate, indiferent cine e la guvernare, ajunge în situația în care din nou vin aceste presiuni. Am discutat în coaliție cum găsim formule pentru a pune în practică pachetele care reduc cheltuieli”.

„Nu e normal ca puținii bani pe care îi avem – primăriile și consiliile județene – să nu îi ducem către investiții. Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni. Primăriile trebuie să devină factori de dezvoltare, nu să stea cu mâna întinsă la guvern”, a mai afirmat Bolojan, pentru

Acesta a oferit apoi exemplul personal, din perioada în care a condus administrația din Bihor: „Pe zonele unde am o experiență mare, cum e administrația, am făcut reduceri serioase și s-a dovedit că instituțiile funcționează mult mai bine cu mai puțini oameni”.

Întrebat despre , premierul a răspuns: „Sper să găsim o soluție, pentru că atunci când ai o funcție publică, indiferent de greutăți, să știi că merită să faci asta – în cazul meu, să fac ceva pentru România. (…) Dacă nu poți face ceva pentru a traversa o perioadă dificilă, nu se justifică să stai pe funcție – e de bun-simț. Dacă nu venim cu o soluție pentru pachetul pe administrație, măsurile sunt incomplete”.