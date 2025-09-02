B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan vorbește despre „reducerea personalului cu 20% în administrația locală”: „Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni” / Ce spune despre o eventuală demisie

Bolojan vorbește despre „reducerea personalului cu 20% în administrația locală”: „Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni” / Ce spune despre o eventuală demisie

Traian Avarvarei
02 sept. 2025, 20:05
Bolojan vorbește despre „reducerea personalului cu 20% în administrația locală”: „Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni” / Ce spune despre o eventuală demisie
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a vorbit despre următorii pași pe care-i va face Guvernul astfel încât reforma administrației publice chiar să fie dusă la îndeplinire. Acesta a insistat că sunt localități în care administrația e supradimensionată, iar banii dați pe cheltuieli exagerate ar putea fi folosiți în investiții cu adevărat utile pentru comunitățile respective. „Când faci o reducere de cheltuieli, nu ești aplaudat”, a remarcat premierul.

Cuprins

  • Ce a spus Bolojan despre reforma administrației locale
  • Cum vede Bolojan funcționarea optimă a primăriilor
  • Ce a spus Bolojan despre posibilitatea de a-și da demisia

Ce a spus Bolojan despre reforma administrației locale

„Până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru va analiza soluțiile pentru finalizarea pachetului, astfel încât să obținem reducerea personalului cu 20% în administrația locală. În paralel, se va calcula numărul de posturi și în administrația centrală, unde există de asemenea loc pentru disponibilizări”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Acesta a insistat că fără reformă vom ajunge în același punct: „Dacă nu reducem această greutate, indiferent cine e la guvernare, ajunge în situația în care din nou vin aceste presiuni. Am discutat în coaliție cum găsim formule pentru a pune în practică pachetele care reduc cheltuieli”.

Cum vede Bolojan funcționarea optimă a primăriilor

„Nu e normal ca puținii bani pe care îi avem – primăriile și consiliile județene – să nu îi ducem către investiții. Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni. Primăriile trebuie să devină factori de dezvoltare, nu să stea cu mâna întinsă la guvern”, a mai afirmat Bolojan, pentru Digi24.

Acesta a oferit apoi exemplul personal, din perioada în care a condus administrația din Bihor: „Pe zonele unde am o experiență mare, cum e administrația, am făcut reduceri serioase și s-a dovedit că instituțiile funcționează mult mai bine cu mai puțini oameni”.

Ce a spus Bolojan despre posibilitatea de a-și da demisia

Întrebat despre posibilitatea de a-și da demisia, premierul a răspuns: „Sper să găsim o soluție, pentru că atunci când ai o funcție publică, indiferent de greutăți, să știi că merită să faci asta – în cazul meu, să fac ceva pentru România. (…) Dacă nu poți face ceva pentru a traversa o perioadă dificilă, nu se justifică să stai pe funcție – e de bun-simț. Dacă nu venim cu o soluție pentru pachetul pe administrație, măsurile sunt incomplete”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”
Politică
Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”
Mircea Abrudean: „România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot”
Politică
Mircea Abrudean: „România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot”
Petrișor Peiu (AUR), atac la adresa premierului Bolojan: „De ce vă lăudați că faceți reformă când, de fapt, vă faceți că munciți?”/„Teatru foarte ieftin”
Politică
Petrișor Peiu (AUR), atac la adresa premierului Bolojan: „De ce vă lăudați că faceți reformă când, de fapt, vă faceți că munciți?”/„Teatru foarte ieftin”
Surse: Rezultatul discuțiilor dintre Nicușor Dan și liderii coaliției. Cine va face parte din grupul de lucru special creat pentru reforma administrației locale
Politică
Surse: Rezultatul discuțiilor dintre Nicușor Dan și liderii coaliției. Cine va face parte din grupul de lucru special creat pentru reforma administrației locale
(VIDEO) Ministrul Energiei: „Oamenii care aveau înainte facturile 60-70 de lei în urma schemei de plafonare, care a fost eliminată la 1 iulie, vor avea o creștere la aproximativ 130-140 de lei”
Politică
(VIDEO) Ministrul Energiei: „Oamenii care aveau înainte facturile 60-70 de lei în urma schemei de plafonare, care a fost eliminată la 1 iulie, vor avea o creștere la aproximativ 130-140 de lei”
Un primar liberal propune desființarea Prefecturilor. Mario de Mezzo: „Prefecții au rol decorativ într-un județ”
Politică
Un primar liberal propune desființarea Prefecturilor. Mario de Mezzo: „Prefecții au rol decorativ într-un județ”
Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
Politică
Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
Politică
Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
Politică
Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
Cristian Tudor Popescu: „Bolojan refuză un fake ceaușist”
Politică
Cristian Tudor Popescu: „Bolojan refuză un fake ceaușist”
Ultima oră
20:19 - Ema Oprișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru concurenta Bianca Dan. Ce i-a transmis bruneta
20:13 - ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
19:46 - A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex
19:42 - Un jandarm și o femeie din Tulcea au dat dovadă de integritate. Un bărbat și-a recuperat 7.500 de lei uitați la un bancomat
19:34 - Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare despre stopul cardiac suferit și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”
19:26 - Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
19:22 - Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”
18:57 - Tânărul care a atacat un livrator asiatic în București susține că a fost „manipulat”. Ce a spus mama lui, ajunsă și ea la Parchet
18:51 - Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile
18:50 - Ministerul Justiției cheamă sistemul judiciar la dialog. Se caută soluții pentru eficientizarea instanțelor și reducerea duratei proceselor