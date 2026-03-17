Cum s-a răzbunat PSD pe Ilie Bolojan. Noul stadion din Oradea, lăsat fără finanțare

Bolojan, lăsat pe tușa unui stadion inexistent

Majoritatea formată din și AUR a blocat finanțarea pentru construirea noului stadion din Oradea, într-o decizie care a stârnit reacții dure din partea autorităților locale. Proiectul, considerat unul important pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din oraș, a rămas fără fonduri după adoptarea unui amendament în Parlament.

Amendamentul a fost inițiat de parlamentari AUR și susținut prin vot de PSD, ceea ce a dus la eliminarea finanțării necesare demarării lucrărilor.

„PSD şi AUR au votat cot la cot împotriva oraşului şi judeţului nostru. Iar pentru asta, sunt convins că orădenii şi bihorenii nu îi vor uita. Voturi pentru finanţarea stadionului: PNL – 10, USR – 7, UDMR – 2, Minorităţi – 2. Total: 21. Voturi împotriva finanţării stadionului: PSD – 16, AUR – 8, POT – 1, PACE – 1. Total: 26.”, a afirmat după ce a aflat rezultatul votului, , Florin Birta, într-o postare pe Facebook.

Lovitură de pedeapsă pentru Bolojan

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a calificat, de altfel, decizia drept una pur politică, îndreptată împotriva premierului Ilie Bolojan.

„Nu e o decizie tehnică şi nu e o optimizare bugetară, este o execuţie politică făcută cu sânge rece. Din orgoliu, din ranchiună, din dorinţa de a-i mai da o lovitură lui Ilie Bolojan, cel care încearcă din răsputeri să salveze România de la dezastrul lăsat de guvernele anterioare.

Au făcut acest lucru intenţionat, chiar dacă asta înseamnă să loveşti nu doar Oradea, ci întreg judeţul Bihor. De ce spun asta? Pentru că există şi alte stadioane în situaţii similare: Bistriţa-Năsăud, Timiş, Braşov, însă doar stadionul din Oradea a fost lăsat fără finanţare.”, mai transmite edilul municipiului Oradea.