B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cum s-a răzbunat PSD pe Ilie Bolojan. Noul stadion din Oradea, lăsat fără finanțare

Adrian A
17 mart. 2026, 14:46
Cuprins
  1. Bolojan, lăsat pe tușa unui stadion inexistent
  2. Lovitură de pedeapsă pentru Bolojan

Majoritatea formată din PSD și AUR a blocat finanțarea pentru noul stadion din Oradea, într-o mișcare considerată de autoritățile locale drept o acțiune politică directă împotriva premierului Ilie Bolojan.

Bolojan, lăsat pe tușa unui stadion inexistent

Majoritatea formată din PSD și AUR a blocat finanțarea pentru construirea noului stadion din Oradea, într-o decizie care a stârnit reacții dure din partea autorităților locale. Proiectul, considerat unul important pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din oraș, a rămas fără fonduri după adoptarea unui amendament în Parlament.

Amendamentul a fost inițiat de parlamentari AUR și susținut prin vot de PSD, ceea ce a dus la eliminarea finanțării necesare demarării lucrărilor.

„PSD şi AUR au votat cot la cot împotriva oraşului şi judeţului nostru. Iar pentru asta, sunt convins că orădenii şi bihorenii nu îi vor uita. Voturi pentru finanţarea stadionului: PNL – 10, USR – 7, UDMR – 2, Minorităţi – 2. Total: 21. Voturi împotriva finanţării stadionului: PSD – 16, AUR – 8, POT – 1, PACE – 1. Total: 26.”, a afirmat după ce a aflat rezultatul votului, primarul din Oradea, Florin Birta, într-o postare pe Facebook.

Lovitură de pedeapsă pentru Bolojan

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a calificat, de altfel, decizia drept una pur politică, îndreptată împotriva premierului Ilie Bolojan.

„Nu e o decizie tehnică şi nu e o optimizare bugetară, este o execuţie politică făcută cu sânge rece. Din orgoliu, din ranchiună, din dorinţa de a-i mai da o lovitură lui Ilie Bolojan, cel care încearcă din răsputeri să salveze România de la dezastrul lăsat de guvernele anterioare.

Au făcut acest lucru intenţionat, chiar dacă asta înseamnă să loveşti nu doar Oradea, ci întreg judeţul Bihor. De ce spun asta? Pentru că există şi alte stadioane în situaţii similare: Bistriţa-Năsăud, Timiş, Braşov, însă doar stadionul din Oradea a fost lăsat fără finanţare.”, mai transmite edilul municipiului Oradea.

Tags:
Citește și...
Marcel Ciolacu îl face praf pe Ilie Bolojan, chiar de ziua lui: „Sper că este prima și ultima zi de naștere cu tine premier”
Politică
Marcel Ciolacu îl face praf pe Ilie Bolojan, chiar de ziua lui: „Sper că este prima și ultima zi de naștere cu tine premier”
Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul”, iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori”. Lista completă (FOTO)
Politică
Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul”, iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori”. Lista completă (FOTO)
Salarii tăiate pentru parlamentarii cu vuvuzele. Cât îi costă scandalul de săptămâna trecută din Parlament (VIDEO)
Politică
Salarii tăiate pentru parlamentarii cu vuvuzele. Cât îi costă scandalul de săptămâna trecută din Parlament (VIDEO)
Este scandal în Parlament pe pensiile militarilor. Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, se ceartă cu PSD (VIDEO)
Politică
Este scandal în Parlament pe pensiile militarilor. Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, se ceartă cu PSD (VIDEO)
EXCLUSIV: Mircea Dinescu a răbufnit: „Papagalii care conduc România nu au înțeles nimic. Suntem o gazdă de hoți.” (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Mircea Dinescu a răbufnit: „Papagalii care conduc România nu au înțeles nimic. Suntem o gazdă de hoți.” (VIDEO)
Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi
Politică
Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi
Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)
Politică
Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)
Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
Economic
Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
Politică
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
Politică
Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
Ultima oră
15:34 - Marcel Ciolacu îl face praf pe Ilie Bolojan, chiar de ziua lui: „Sper că este prima și ultima zi de naștere cu tine premier”
15:24 - Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
15:20 - Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul”, iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori”. Lista completă (FOTO)
15:00 - Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
14:59 - Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
14:45 - Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
14:44 - Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
14:32 - Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM
14:21 - Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
14:17 - Salarii tăiate pentru parlamentarii cu vuvuzele. Cât îi costă scandalul de săptămâna trecută din Parlament (VIDEO)