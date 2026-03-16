Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă Bolojan va fi dat jos înainte de Paște: „Nu eu trebuie să-l iert”

Ana Maria
16 mart. 2026, 18:44
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tătaru
Cuprins
  1. De ce spune Sorin Grindeanu că actuala coaliție are șanse tot mai mici să reziste
  2. Sorin Grindeanu, despre viitorul lui Ilie Bolojan. Va fi schimbat din funcție înainte de Paște?
  3. Poate interveni președintele Nicușor Dan pentru a media conflictul?
  4. Sorin Grindeanu, despre viitorul lui Ilie Bolojan. Ce spune despre posibilitatea schimbării premierului

Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare par să se adâncească. Sorin Grindeanu vorbește despre viitorul lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. Președintele PSD a declarat că actuala alianță politică are șanse din ce în ce mai mici să continue în actuala formulă.

Liderul social-democrat a vorbit și despre situația lui Ilie Bolojan, precizând că decizia privind eventuale schimbări va fi luată în interiorul partidului, de către delegații PSD.

De ce spune Sorin Grindeanu că actuala coaliție are șanse tot mai mici să reziste

Sorin Grindeanu consideră că actuala situație politică arată tot mai clar că actuala formulă de guvernare este tot mai fragilă.

Pare cu șanse tot mai reduse, acest scenariu. Pare că România are nevoie de o schimbare, în acest moment. Haideți să trecem peste această săptămână, să avem Legea bugetului.

Am văzut că se tot spune că vine PSD-ul și aruncă bugetul țării în aer. În momentul în care vrei partener și cel mai mare partid din coaliție îți spune că vrea, pentru români, un pachet de solidaritate, atunci tu ești nevoit să cauți soluții. În momentul în care nu cauți soluții pentru a ajuta românii, atunci înseamnă că nu-ți mai dorești acest parteneriat de guvernare.”, a declarat Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD vin în contextul disputelor din coaliție legate de bugetul de stat pentru 2026 și de măsurile sociale propuse de social-democrați.

Sorin Grindeanu, despre viitorul lui Ilie Bolojan. Va fi schimbat din funcție înainte de Paște?

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit din funcție înainte de Paște, Sorin Grindeanu a explicat că o astfel de decizie nu depinde de el, personal, ci de conducerea extinsă a partidului.

Știți, am văzut și poezii în ultima perioadă. Nu eu trebuie să-l iert, decizia o vor lua cei 5000 de colegi din PSD.”, a mai adăugat liderul PSD.

Potrivit acestuia, în interiorul partidului există un nivel ridicat de nemulțumire față de actuala situație politică și de modul în care evoluează relația dintre partenerii de guvernare.

Poate interveni președintele Nicușor Dan pentru a media conflictul?

Sorin Grindeanu a fost întrebat și dacă președintele Nicușor Dan ar putea interveni pentru a media tensiunile dintre PSD și PNL.

Liderul social-democrat a declarat că nu este sigur că o astfel de intervenție ar mai putea rezolva situația, însă nu exclude o eventuală implicare a șefului statului.

Nu știu dacă în acest moment ar putea interveni președintele. Haideți să vedem cum va evolua situația și dacă va fi nevoie de o intervenție a președintelui, eu sunt convins că o va face”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu, despre viitorul lui Ilie Bolojan. Ce spune despre posibilitatea schimbării premierului

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu intenționează să se implice în deciziile interne ale Partidului Național Liberal privind desemnarea sau schimbarea unui premier.

Nu e treaba mea să aleg prim-miniștri, nu e treaba noastră să facem aceste judecăți despre persoane. Nu PSD-ul decide în interiorul PNL-ului. Nu mă provocați să fac judecăți personale, că nu o să le fac. Nu o să spun că e bun Bolojan, nu e bun Nazare sau e bun Predoiu și nu e bun altul.”, a mai spus Grindeanu, potrivit Știripesurse.

