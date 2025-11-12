B1 Inregistrari!
Cum se face propagandă. Ce spune Kelemen Hunor și ce înțeleg suveraniștii Ancăi Alexandrescu

Adrian A
12 nov. 2025, 10:32
Cuprins
  1. Ce a spus Kelemen Hunor și cum a întors Anca Alexandrescu mesajul
  2. Declarația pe care s-a urcat Anca Alexandrescu

Nu a început campania electorală, dar lupta pentru Capitală este în toi. Anca Alexandrescu, reprezentanta suveraniștilor e în goană după voturi, iar propaganda nu lipsește din campania moderatoarei tv. Cum au întors mesajul lui Kelemen Hunor.

Ce a spus Kelemen Hunor și cum a întors Anca Alexandrescu mesajul

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a dat un interviu în care a analizat posibilitățile care ar putea duce la ruperea Coaliției în contextul alegerilor din Capitală.

”Se poate, sigur. Vă dați seama, acolo sunt din coaliție trei candidați. Plus mai sunt niște sateliți acolo, SENS, nu mai știu de unde, care sunt mai aproape de USR și probabil că la un moment dat ei se vor înțelege. Doar unul va câștiga. Dintre Ciucu, Băluță și Drulă, doar unul va câștiga. Ceilalți vor fi perdanți cu partide, cu tot. Și asta înseamnă că vor fi niște probleme, tensiuni.
Sigur, nu știu cum se vor ataca în această perioadă în campanie. Deja am văzut niște atacuri din toate părțile. Asta va mai agrava situația, dar n-au cum să câștige toți trei. Unul va câștiga.”, a răspuns Kelemen Hunor la întrebarea dacă se poate rupe Coaliția.

„Nu știu dacă se va rupe coaliția, eu sper că nu, dar vor fi urmări. Doamne, ok, să nu piardă toți trei, că atunci e și mai rău.”, a continuat liderul UDMR în interviul acordat jurnaliștilor de la Cotidianul.ro

Declarația pe care s-a urcat Anca Alexandrescu

A fost suficient pentru ca la televiziunea de casă a suveraniștilor să se facă o dezbatere amplă în care s-a discutat anunțul „tranșant” al liderului UDMR. „E clar, toți s-au lămurit, nu au nicio șansă în fața Ancăi. Anca câștigă.”, s-a clamat în platourile televiziunii.

Iar Anca Alexandrescu a postat pe Facebook.

„E clar, da? Daca eu castig Primaria va cadea si guvernul! De aici disperarea lor!”, a scris moderatoarea tv.

Nicăieri Kelemen Hunor nu a pronunțat numele Ancăi Alexandrescu, însă ar fi fost păcat să se piardă un mesaj care poate fi exploatat de suveraniști.

