Anca Alexandrescu se plânge că e urmărită. Scenariu de film povestit de candidată

Anca Alexandrescu nu mai știe ce să facă să mențină atenția în goana după voturi și susținători. Acum se plânge că e urmărită de o mașină.

De cine crede că e urmărită Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu se urcă pe orice poveste doar doar îi va convinge pe bucureșteni că ea e primărița de care este nevoie. Acum, după ce un vecin de-al ei a avut o altercație cu un șofer care parcase pa strada unde locuiește, Anca Alexandrescu a tras concluzia că bărbatul cu mașina o urmărea pe ea.

„Mi-a spus fiica mea că de câteva zile în cartierul unde locuiesc, tot stau niște mașini cu cineva care stă cu motorul pornit și nu face absolut nimic. Aseară în cartier la mine a fost un incident cu un domn cu astfel de mașină. Avem numărul de la mașină.

Eu eram în baie, am auzit că s-a strigat pe stradă, au ieșit vecinii mei. L-au întrebat pe domn ce face, pentru că stătea în fața unei case care nu era locuită. Domnul respectiv mi-a amenințat vecinii că îi împușcă.”, susține Anca Alexandrescu.

Povești cu mașini și monitorizare

Candidata la Primăria Capitalei susține că vecinii i-au povestit că mașina era cu fața spre casa ei. Semn sigur că ea era urmărită, spune Anca Alexandrescu.

„Au ieșit doi vecini, au avut prezența de spirit și au făcut fotografie la mașină. Astăzi au depus plângere penală la poliție. Mi-au scris vecinii separat că domnul era orientat cu mașina către casa mea și urmărea intrarea casei mele.”, susține .

Potrivit celor de la stitipesurse.ro, un vecin al jurnalistei a depus o plângere în care acesta a precizat că a avut o altercație cu o persoană care parcase mașina pe stradă. Însă reclamantul nu făcut nicio referire la candidata la Primăria Capitalei.