Alt sondaj, alte cifre. Primele două locuri s-au distanțat de restul plutonului. Între cine se dă bătălia pentru Capitală

Un nou sondaj dat publivităii în ultimele ore, dă din nou peste cap previziunile. Noua cercetare arată că bătălia pentru Capitală se dă între doi oameni.

Cine sunt cei doi care se bat pentru București

Potrivit sondajului Sociopol, Daniel Băluță se află în acest moment pe primul loc, cu 27% din intențiile de vot. La o distanță de două procente se află Ciprian Ciucu, cu 25%. Practic, diferența dintre primii doi candidați se află în interiorul marjei de eroare. Anca Alexandrescu ocupă poziția a treia, cu 20%, urmată de Cătălin Drulă, creditat cu 15% din preferințele bucureștenilor.

Urmează la mare distanță, Ana Ciceală, cu 6%, și ERugen Teodorovici și Vlad Gheorghe cu câte două procente fiecare. De notat este faptul că și-a anunțat retragerea din bătălia pentru Capitală, în această dimineață, în favoarea lui Ciprian Ciucu.

Metodologia sondajului

Sondaj Sociopol a fost realizat la comanda RomâniaTV, în perioada 25-30 noiembrie, pe un eșantion de 1.002 persoane, cu o marjă de eroare de +/- 3,2%.

Bătălia pentru Capitală. diferențe mari între sondaje

Cercetarea Sociopol a apărut la doar câteva ore după ce un alt sondaj, realizat de AtlasIntel dădea cu totul alte cifre.

Potrivit sondajului realizat de AtlasIntel la solicitarea Hotnews, Daniel Băluță se bucură de 23,3% din voturile bucureștenilor, urmat extrem de aproape de Anca Alexandrescu. Suveranista reușește să strângă 23,2%.

Pe locul trei în clasament se află Ciprian Ciucu. Candidatul liberal are 21,7% din voturile bucureștenilor.

Pe locul patru este Cătălin Drulă, candidatul USR, cu 15,5%, iar pe cinci, la mare distanță, Ana Ciceală, de la SENS, cu 8,4%. De asemenea, independentul Vlad Gheorghe și George Burcea de la POT, au 0,9%, respectiv 0,3%.

Și tot AtlasIntel, dar în urmă cu două săptămâni, arăta cu totul altfel. Ciprian Ciucu avea cel mai mare scor, 19,2%, urmat de Daniel Băluță cu 18,6%. Pe trei era Cătălin Drulă, cu 18,1%, iar Anca Alexandrescu strângea 17,9% și se afla pe locul patru.