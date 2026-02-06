B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cum vrea Miruță să-i convingă pe militarii aflați în pragul pensionării să mai rămână în sistem (VIDEO)

Cum vrea Miruță să-i convingă pe militarii aflați în pragul pensionării să mai rămână în sistem (VIDEO)

Traian Avarvarei
06 feb. 2026, 15:17
Cum vrea Miruță să-i convingă pe militarii aflați în pragul pensionării să mai rămână în sistem (VIDEO)
Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Miruță despre stimulentul pentru militari
  2. De unde vin banii

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a declarat vineri, pentru B1 TV, că e în lucru o propunere prin care militarii aflați în pragul pensionării să mai primească un stimulent, astfel încât să aleagă să mai rămână în sistem și să nu se pensioneze încă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ce spune Miruță despre stimulentul pentru militari

„Militarii merită mai mulți bani decât primesc. Preocuparea mea e să micșorez nedreptatea dintre cei care sunt azi la pensie, nedreptate care a crescut în urma deciziilor guvernelor anterioare, și să găsesc un mecanism de stimulare financiară, astfel încât cei care ar îndeplini vârsta de pensionare azi să nu o facă (să nu iasă la pensie). Nu inventăm noi apa caldă, așa se întâmplă și în alte țări. Nu a-i forța să rămână, (…) ci unii ar putea decide să mai rămână.

Azi, fără niciun fel se stimulent, 75% dintre cei care ar fi putut să se pensioneze nu s-au pensionat, fără să primească nimic”, a declarat Radu Miruță.

De unde vin banii

El a spus apoi că banii pentru stimulent vor veni din simplul fapt că unii militari vor decide să nu se pensioneze încă și atunci ministerul nu va mai trebui să plătească și pensia lor și salariile noilor militari care-i înlocuiesc.

„Utilizarea acestui subiect cu trimiterea oamenilor la 65 de ani în teatrul de operațiuni e o chestie exploatată politic și nu e adevărată pe mandatul meu”, a punctat Miruță.

Radu Miruță a afirmat apoi că propunerea privind acordarea acestui stimulent e încă în dezbatere la grupurile de lucru care se întrunesc la Ministerul de Interne.

