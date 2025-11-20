Curtea de Apel a decis. Anca Alexandrescu rămâne în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei. Curtea de Apel București a respins joi, definitiv, apelul formulat de Aurelian Stoichiță împotriva hotărârii Tribunalului București. Instanța a confirmat astfel legalitatea candidaturii depuse de jurnalistă, în prezent susținută de o alianță electorală condusă de AUR.

Ce a decis Curtea de Apel în cazul Ancăi Alexandrescu

Dosarul nr. 40207/3/2025 a fost soluționat joi, 20 noiembrie, la ora 13:45, de judecătorii Secției a IV-a civile a Curții de Apel București. Instanța a respins ca nefondat apelul depus în urmă cu o zi, punând capăt litigiului privind .

„Respinge apelul ca nefondat. Definitivă”, potrivit hotărârii publicate joi.

Decizia vine după ce, luni, Tribunalul București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu, respingând prima contestație depusă de Stoichiță. Acesta a formulat apel în termenul legal de 24 de ore, însă și demersul său în fața Curții de Apel a eșuat, informează .

În cauză, părțile au fost:

Aurelian Stoichiță – contestator (apelant)

Biroul Electoral al Municipiului București

Alianța Electorală „Dreptate pentru București”

Anca Nicoleta Alexandrescu – intimați

Pe ce se baza contestația

Contestatorul susținuse două puncte principale:

Că dosarul de candidatură ar fi fost depus după termenul legal Că susținerea politică a AUR ar fi incompatibilă cu statutul de candidat independent

Tribunalul și, ulterior, Curtea de Apel au considerat că argumentele nu se susțin și că nu există nicio neregulă care să afecteze validitatea candidaturii Ancăi Alexandrescu.

Candidatura rămâne validă. Cine o susține pe Anca Alexandescu

În urma deciziei definitive, Anca Alexandrescu va apărea pe buletinul de vot pentru Primăria Generală a Capitalei. Ea este susținută de Alianța Electorală „Dreptate pentru București”, formată din:

AUR

PNȚCD

Forța Alternativă pentru România (FAR)

alte formațiuni politice

Decizia vine într-un an electoral încărcat, în care Bucureștiul rămâne scena unor competiții politice intense, iar validarea candidaturilor reprezintă o etapă crucială pentru configurarea finală a buletinelor.