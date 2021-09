Dacian Cioloș, atac dur la adresa lui Florin Cîțu. Acuzații grave ale copreședintelui USR-PLUS

Nu mai este cale de împăcare între USR-PLUS și Florin Cîțu. „Progresiștii” îi cer în continuare demisia premierului numit de către Klaus Iohannis. Mai mult, Dacian Cioloș vine cu acuzații grave.

PNL ține tare de PNDL 3, cu care USR-PLUS nu este de acord, așa cum proiectul este realizat, în actuala formulă. Potrivit lui Cioloș, premierul Cîțu va trebui să-și asume sumele „sifonate” din bani publici.

„Un premier care demite ministrul Justiției pentru că nu îi avizează un proiect legislativ și numește un interimar care îi avizează același proiect prin care oferă propriului partid 10 miliarde de euro prezintă probleme imense de integritate.

Presupun că își va asuma și destinația banilor și consecințele care vor decurge din risipirea acestora, inclusiv cele legale. Chiar și așa, rămânem cu problema inițială. Nu girăm un astfel de furt, indiferent de explicațiile pe care le-ar avea el, și rămâne ca PNL să plătească prețul politic pentru ceea ce face premierul pe care îl are în acest moment.

Dacian Cioloș: „Cerem în continuare demisia acestui prim-ministru care este dispus să sacrifice stabilitatea politică a României pentru bani dați la propriul partid”

Mergem mai departe și cerem în continuare demisia acestui prim-ministru care este dispus să sacrifice stabilitatea politică a României pentru bani dați la propriul partid.

Noi, USR PLUS, am primit votul cetățenilor și pentru că am spus în campanie că vrem o Românie fără hoție. De asta vom face totul pentru a apăra acest principiu”, a notat Dacian Cioloș, pe pagina sa de Facebook.