Dacian Cioloș: USR nu intenționează să susțină un guvern minoritar care are deja susținerea PSD (VIDEO)

Dacian Cioloș, președintele USR, a decarat, joi, că partidul pe care îl conduce nu intenționează să susțină în Parlament un guvern minoritar care are deja susținerea PSD.

Cioloș: USR nu va susține un guvern minoritar sprijinit deja de PSD

„Am luat act de decizia PNL de a susține un guvern minoritar din care USR să nu facă parte și de anunțul PSD că va susține guvernul minoritar al PNL – UDMR în Parlament. USR n-a fost invitat la nicio discuție Dacă vom fi invitați, voi da curs pentru a încerca să convingem PNL să mergem pe soluția unui guvern majoritar, cu o susținere majoritară în Parlament, un guvern de coaliție. USR nu intenționează să susțină un guvern minoritar care are deja susținerea PSD.

Noi am venit zilele trecute cu o soluție, un program de guvernare pentru oprirea pandemiei, pentru rezolvarea crizei energiei, dar și pentru reformele de care România are nevoie. Toate astea trebuie asumate de un guvern care să vrea să modernizeze România. Am putea avea rapid un guvern PNL – USR – UDMR, dar decizia e la PNL și, evident, va fi o decizie pe care și-o vor asuma”, a declarat Dacian Cioloș.