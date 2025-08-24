B1 Inregistrari!
„Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”. Părintele Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul lui Dan Tanasă (AUR) să refuzăm livratorii străini (FOTO)

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 18:47
Sursa foto: Francisc Dobos / Facebook

Părintele Francisc Doboş, paroh la Biserica Sacré-Cœur din Capitală, i-a dat o lecție de omenie deputatului AUR Dan Tanasă, după mesajul rasist prin care acesta ne îndemna să refuzăm livratorii străini.

Cuprins

  • Ce reacție a avut Doboș la mesajul rasist al lui Tanasă
  • Ce derapaj a avut Dan Tanasă (AUR) de data aceasta

Ce reacție a avut Doboș la mesajul rasist al lui Tanasă

„Un dac neaoș din Nigeria a venit ieri să se spovedească. E în România de două săptămâni. Azi a participat la Sf. Liturghie, s-a împărtășit iar la sfârșit m-a rugat să-l binecuvântez pe el, să-i binecuvântez munca și rucsacul pentru livrarea de mâncare”, a scris Francisc Doboș, pe Facebook.

În aceeași postare, părintele a citat din Sfânta Evanghelie după Luca: „Şi vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu. Şi, iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii!”.

Ce derapaj a avut Dan Tanasă (AUR) de data aceasta

Amintim că deputatul AUR Dan Tanasă a scris recent pe Facebook: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”. Nu e prima oară când Tanasă are astfel de derapaje.

Polițistul-influencer Marian Godină a anunțat apoi că i-a făcut plângere penală deputatului AUR.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de «Incitarea la violenţă, ură sau discriminare» prevăzute de art 369 din Codul Penal”, a scris Godină, pe Facebook.

