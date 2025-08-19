B1 Inregistrari!
Derapaj grav al deputatului AUR, Dan Tanasă: “Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”

Ana Maria
19 aug. 2025, 16:06
Derapaj grav al deputatului AUR, Dan Tanasă: “Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”
Sursa foto: Facebook / @Dan Tanasă

Deputatul AUR, Dan Tanasă, a provocat un val de reacții critice după ce a publicat pe Facebook un mesaj considerat instigator la ură, prin care le cere românilor să refuze comenzile livrate de muncitori străini.

Cuprins:

  • Ce mesaj instigator a scris Dan Tanasă pe Facebook
  • Ce reacții a stârnit postarea lui Dan Tanasă
  • Ce i-au sugerat unii internauți lui Dan Tanasă

Ce mesaj instigator a scris Dan Tanasă pe Facebook

Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris parlamentarul AUR, într-o postare care a strâns mii de reacții și comentarii.

“O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a mai scris deputatul AUR, la rubrica de comentarii.

Ce reacții a stârnit postarea lui Dan Tanasă

Mesajul a fost imediat taxat de numeroși utilizatori, care au considerat atitudinea sa „urâtă și discriminatorie”. Mulți au comparat situația muncitorilor asiatici din România cu cea a românilor din Diaspora.

Am muncit 15 ani în Belgia și nu știu dacă mi-ar fi convenit să-mi facă mie belgienii asta”, a scris un român stabilit în străinătate.

Alte reacții:

  • Și noi românii am muncit în alte țări, nu putem fi rasiști. Vor și ei un trai mai bun, muncesc, nu fură.
  • Dacă un român livrează comenzi în Franța, ar trebui să fie refuzat și el?
  • Ce vină au acei oameni, ca și noi românii care muncim în Europa?

Ce i-au sugerat unii internauți lui Dan Tanasă

Unii comentatori i-au sugerat ironic lui Dan Tanasă să devină chiar el livrator:
Ia-ți un ghiozdan și o bicicletă și fii livratorul nostru. Promitem să nu refuzăm comanda.

Tags:
