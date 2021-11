Dan Vîlceanu: Banii din PNRR vor veni în decembrie. E vorba de un avans de 3,9 miliarde de euro

Dan Vîlceanu, propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că primii bani din Planul Național de Redresare și Reziliență, constând într-un avans de 3,9 miliarde de euro, vor sosi în luna decembrie. Liberalul a primit miercuri aviz pozitiv pentru preluarea portofoliului de la MIPE.

Banii din PNRR vor veni în decembrie, spune Dan Vîlceanu

„Banii din PNRR vor veni în luna decembrie. Este vorba de 3,9 miliarde de euro, care reprezintă avans din PNRR. Mai avem de adoptat Ordonaţa de Urgenţă privind fluxurile financiare, iar în ceea ce priveşte partea de granturi am aprobat deja un memorandum. Mai avem de adoptat un memorandum pe partea de împrumuturi, dar nu am emoţii că nu vor intra aceşti bani. Singura problemă aşa cum am spus şi în cadrul audierilor este că trebuie decis modul în care cheltuielile din acest avans sunt înregistrate în contabilitate”, a declarat Dan Vîlceanu, la finalul dezbaterilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament, potrivit Agerpres.

Potrivit oficialului, „până în 2023 nu se pot face nici măcar ajustări” la PNRR.

„Aş vrea să subliniez încă o dată că nu vorbim despre modificarea PNRR ci despre ajustările la această etapă, care se vor întâmpla în 2023”, a adăugat secretarul general al PNL.

Dan Vîlceanu, care spune că vineri va fi adoptată rectificarea bugetară, susține că reformele asumate prin PNRR „vor schimba România”.

„Dincolo de cei 29 de miliarde pe care îi vom putea lua prin PNRR, foarte important este că avem aceste 64 de reforme care vor schimba România, reforme uitate în cei 30 de ani de la Revoluție. Aș vrea să avem o dezbatere, să putem discuta, nu numai astăzi, dar și în viitor, ca dialogul nostru să fie permanent”, a mai spus Dan Vîlceanu.