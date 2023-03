Cauza noului scandal din PNL: Mai mulţi lideri liberali riscă să nu mai fie pe liste la alegeri / Vîlceanu susţine că Iohannis a devenit irelevant: „E pe final de mandat, de ce să-l mai ataci?” / „Dacă nu ne rupem de PSD, vom suporta un dezastru electoral” (VIDEO)

sunt tot mai mari și au răbufnit public după ce, zilele trecute, Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al partidului, s-a lansat într-un atac extrem de dur la adresa ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, susținut de președintele Klaus Iohannis. Aurescu i-a răspuns lui Bogdan la fel de dur, acuzându-l chiar de discurs rusofil. Mai mulți liberali au intervenit în gâlceava publică, scandalul căpătând proporții.

În ciuda declarațiilor, nu prestația publică a lui Aurescu ar fi fost problema sau eșecurile de politică externă, domeniu în care Iohannis e principalul titular, acestea fiind doar un pretext. În fapt, se pare că PNL stă pe un butoi de pulbere din cauza bătăliilor pentru funcții. Se apropie mult discutata rotativă guvernamentală și, mai important, anul viitor e crucial pentru politica românească. Toate cele patru rânduri de alegeri au loc în 2024. Iar prefigurează pentru PNL aproape un eșec istoric. Astfel, mulți PNL-iști se tem acum că vor rămâne fără funcții.

În acest context, chestiuni importante au fost puse pe tapet de Dan Vîlceanu, fost secretar general al PNL, funcție ocupată în prezent de Lucian Bode. Vîlceanu a susținut că președintele Klaus Iohannis nu mai are așa multă influență, dat fiind că e pe finalul mandatului de președinte, și că PNL trebuie să iasă din ipocrizie și să se rupă de PSD, altfel anul electoral 2024 va fi catastrofal pentru el. Totodată, Dan Vîlceanu a insistat pe antipatia dintre Rareș Bogdan și Bogdan Aurescu și l-a criticat pe cel din urmă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Dan Vîlceanu, reacție în scandalul Rareș Bogdan – Bogdan Aurescu

„În primul rând, vreau să fim conștienți de un lucru pe care cred că toată lumea îl știa: a existat mereu o antipatie între Rareș Bogdan și Aurescu. Rareș Bogdan doar a verbalizat public această antipatie. Aurescu a avut o reacție puțin exagerată, cred eu, dat fiind că e diplomat de carieră și nu ăsta ar trebui să fie discursul unui diplomat de carieră și Ministru de Externe.

În al doilea rând, era vorba despre un prim-vicepreședinte al partidului, iar de obicei lucrurile sunt reglate în partide, nu te apuci să te cerți public cu colegii. Lucrurile… mă rog… s-au exagerat și acum avem această discuție care va fi probabil tranșată în partid, pentru că punctul de vedere oficial, transmis prin purtătorul de cuvânt al PNL, a fost că a fost o ceartă între un politician și un diplomat de carieră. Oficial, partidul a ales”, a spus Dan Vîlceanu.

Deputatul PNL a insistat că „discuția asta nu trebuia să aibă loc așa”.

El a continuat apoi criticile la adresa lui Aurescu: „PNL l-a sprijinit pe Aurescu să fie ministru la Externe. Eu, când am început să am o problemă cu Ciucă și Bode, am placat din Guvern. Când alegi să faci politică sau să transmiți un mesaj chiar și în interiorul partidului, dar el nu cadrează cu politica partidului, pleci și apoi poți să spui ce vrei”.

Amintim că Rareș Bogdan declarase, în interviul de duminică pentru Prima News, că nu el sau PNL a decis ca Aurescu să ocupe funcţia de şef al diplomaţiei române, ci „Statul”: „Nu noi l-am numit acolo”.

Vîlceanu insistă: PNL trebuie să se desprindă de PSD!

Dan Vîlceanu a atras apoi atenția că pentru PNL va urma o catastrofă electorală dacă nu se rupe de PSD.

„Eu sunt unul dintre cei care consideră că PNL trebuie să iasă din ipocrizia asta: stai cu PSD de mână la guvernare, dar ești împotriva PSD sau PSD stă cu tine de mână la guvernare, dar e împotriva PNL”, a spus Vîlceanu.

Întrebat, totuși, cine vrea să candideze și nu poate, el a răspuns: „Vă spuneam că antipatia asta e veche și am asistat cu toții la ea. Rareș Bogdan nu l-a simpatizat niciodată pe Aurescu. Lua cuvântul în ședințe, avea criticile lui, dar astea sunt lucruri care trebuiau discutate în partid”.

Vîlceanu a mai spus că dacă PNL va intra în alegerile de anul viitor cu PSD de mână „va suporta un dezastru electoral”.

Ce a spus Dan Vîlceanu despre influența pe care o mai are Klaus Iohannis

Deputatul PNL a insinuat apoi că Iohannis începe să devină irelevant: „Haideți să gândim logic politica, să zicem așa. De ce să-l mai ataci pe dl președinte Iohannis, când e în ultima jumătate de mandat și practic, din punct de vedere politic, își termină misiunea?”.

Întrebat dacă nu Iohannis e cel care decide în PNL și ia hotărâri privind rotativa, ela răspuns: „rotativa e decisă în protocol. De aceea persoane ca mine spun ”hai să rupem minciuna asta de coaliție, că și să înțelegem că nu poți să intri în campanie ținându-te d mână cu PSD și să-și cari pumni în cap încontinuu…”.