Daniel Băluță este convins că partidul îl va susține pentru a candida la funcția de primar general. Dacă lucrurile vor sta așa, primarul este dispus să se implice în lupta electorală.

Ce spune Daniel Băluță despre candidatura la București?

Primarul Sectorului 4 anunţă că ia în calcul o candidatură pentru funcţia de al Capitalei. Daniel Băluță spune că acest lucru se va întâmpla dacă și partidul îl va susține. Edilul este cel mai bine plasat în sondajele de opinie, însă funcția este vânată și de Gabriela Firea. Ea a dat de înțeles că voturile obținute la precedentele alegeri, din 2024, o îndreptățesc să candideze din nou.

„Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida la alegeri”, a afirmat Daniel Băluţă la Antena 3.

Primarul Sectorului 4 a declarat că există o înțelegere, în , ca nici un candidat să din partea partidelor care o formează să nu se retragă în favoarea altuia. Băluță face referire la o posibilă înțelegere între PSD și USR.

„Nu toate lucrurile în viaţa asta se fac, după cum ştiţi, în scris. Confucius a spus că promisiunea făcută este datorie curată. Sunt genul de om care chiar respectă promisiunile”, a arătat primarul.

Ce spune despre rivalitatea cu Gabriela Firea

Daniel Băluță a fost întrebat cum va fi decis candidatul pe care îl va susține PSD la alegerile pentru Primăria Generală. Edilului i-a fost prezentată ipoteza în care Gabriela Firea își dorește să fie candidatul partidului la aceste alegeri parţiale. Trebuie spus că, deși este europarlamentar, Firea conduce organizația PSD București. Concret, ea este șefa politică a primarului Sectorului 4.

„Doamna Firea este o foarte bună colegă. Un europarlamentar care reprezintă România cu cinste, a fost un primar general bun, cu care, personal, am colaborat foarte bine. Aceasta este altă competiţie electorală, cu certitudine sondajele pe care partidul le-a comandat şi care sunt în derulare vor stabili care dintre propunerile acestea este mai bună, pentru că aşa este normal, viaţa este o competiţie. Este o competiţie plină de respect şi de bun simţ, despre asta este vorba”, a spus, cu diplomație primarul.

În acest context, Daniel Băluță a precizat că , apărute în ultima perioadă, nu sunt relevante pentru votul bucureștenilor. De altfel, s-a văzut că și la alegerile de anul trecut, sondajele au fost total eronate. Nici una dintre cercetările sociologice nu s-a apropiat de departe de rezultatul votului, nici la Primăria Generală și nici la parlamentare sau prezidențiale.

„Important pentru mine, ca locuitor al Bucureştiului, este ca un număr cât mai mare de proiecte pe care le-am făcut în Sectorul 4 să le putem replica şi la nivelul Primăriei Capitalei. Poate că e un moment important pentru noi toţi, pentru bucureşteni, să ne uităm cu foarte mare atenţie la rezultate, la performanţă, pentru că, cu asemenea încăierări, cu asemenea discuţii în contradictoriu oraşul acesta nu poate să progreseze”, a adăugat Daniel Băluţă.

Ce spune Firea despre o candidatură în locul lui Daniel Băluță

Gabriela Firea a sugerat că ar putea fi îndreptățită să candideze, din nou, la Primăria Generală, chiar dacă a pierdut ultimele două rânduri de alegeri. Ea a spus că a fost votată de un număr 170.000 de bucureșteni, iar acest rezultat este impresionant. Totodată, a ținut să precizeze că nu este în concurență cu Daniel Băluță.

„Concurența mea nu este cu domnul Băluță și concurența domnului Băluță nu este cu mine. V-am repetat și pentru cine are urechi de auzit, cred că poate să tragă o concluzie. Am avut în București aproape 170.000 de cetățeni din București care m-au votat. Eu spun că este o cifră impresionantă, chiar dacă am pierdut, dar eu n-am beneficiat de nicio alianță politică, electorală, cum a fost la sectoare, care, repet, acolo s-a putut realiza o alianță de trei partide”, a declarat Firea, conform Știrile ProTV.

Ea a precizat că PSD București are sondaje interne care nu au fost date publicității. Firea a dat de înțeles că popularitea sa a fost măsurată inclusiv în aceste sondaje.

„Noi avem sondaje la PSD București, sondaje interne, nu le-am făcut publice. Avem colegi foarte bine plasați și cu siguranță este un aspect important, acesta al procentului colegilor noștri. Dați-mi voie să nu vorbesc doar despre mine, fiindcă nu ar fi normal, dar decizia se va lua în funcție de ceea ce coaliția va tranșa, repet, prin analiză, nu prin declarații politice”, a mai spus Gabriela Firea.