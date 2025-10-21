Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va fi organizat referendum pe ale magistraților. Coaliția de guvernare a decis să caute o altă soluție, politică, în acord cu Constituția, pentru a rezolva această problemă. În ședința de marți, 21 octombrie, liderii partidelor au propus organizarea unei consultări populare, concomitent cu alegerile parțiale locale.

„Altfel, am agreat astăzi în Coaliție să nu mai amestecăm lucrurile și să nu mai facem vreun nou referndum legat de pensiile speciale, ca solutie de deblocare a relației cu CCR. Soluția va trebui sa fie constituționala și politică”, a anunțat Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Coaliția de guvernare ar trebui să pună în aplicare referendumul adoptat la precedentele alegeri locale din București. Locuitorii Capitalei au votat ca repartizarea impozitelor colectate de la bucureșteni să se facă în Consiliul General. În ciuda votului, politicienii au refuzat să aplice acest referendum.

„Cred că ar fi corect ca referendumul pe București, validat anul trecut, să fie pus în practică înainte de alegerile parțiale. Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor”, a mai transmis Ciprian Ciucu.



Scenariul unui referendum după decizia CCR

Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie. Totodată, liderii partidelor au luat în considerare organizarea unui referendum privind pensiile speciale. Această idee a fost susținută de reprezentanții PNL, UDMR şi USR. Ideea consultării românilor cu privire la tăierea acestor privilegii a apărut după decizia CCR de luni, 2o octombrie.

Curtea Constituțională a explicat, într-un comunicat de presă, că a declarat legea pensiilor magistraților drept neconstituțională pe motive de formă. Actul normativ nu conține avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit Curții, guvernul trebuia să aștepte 30 de zile înainte să-și asume răspunderea, în Parlament, pe acest proiect.

„…de vreme ce Legea nr.305/2022 stabilește un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM, Guvernul, în calitate de inițiator al actului normativ criticat, are obligația de a îl respecta”, se arată în .

Coaliția de guvernare a agreat ideea unui referendum

Luni, 20 octombrie, după decizia CCR, politicienii din coaliția de guvernare s-au pronunțat pentru organizarea unui referendum. Același Ciprian Ciucu spunea, tot pe Facebook, că decizia Curții este de natură juridică, dar nu respectă dorința cetățenilor. El se pronunța, drept urmare, pentru organizarea unui referendum.

„Respectăm decizia Curţii, dar rămânem consecvenţi în ceea ce priveşte reforma statului şi eliminarea privilegiilor. Personal, sunt de acord cu ideea că acest blocaj ar putea fi depăşit rapid printr-o lege care să aibă la bază un referendum prin care cetăţenii să exprime clar dacă vor sau nu vor echitate socială şi eliminarea privilegiilor. Şi cred că ar fi oportun ca acest referendum să fie organizat odată cu alegerile parţiale de anul acesta (vor fi alegeri inclusiv în Bucureşti)”, scria Ciprian Ciucu pe Facebook.

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că, dacă legea este respinsă pe procedură, va fi refăcută. Dar, a precizat el, dacă a fost respinsă pe fond, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei.

„Curtea Constituţională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraţilor. Va trebui să citim cu atenţie motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituţional să desfiinţăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei”, a spus preşedintele USR.

Kelemen Hunor susține ideea unui referendum

Liderul UDMR, , s-a pronunțat în favoarea unui referendum, organizat de coaliția de guvernare. El a propus chiar și întrebarea ce ar putea fi pusă românilor participanți la vot.