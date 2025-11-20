B1 Inregistrari!
Daniel Băluță: Le propun celorlalți candidați să facem un referendum să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat. Mă consider privilegiat de suportul fetiței mele (VIDEO)

20 nov. 2025, 20:49
Sursa Foto: Facebook - Daniel Băluță

Candidatul la Primăria Capitalei Daniel Băluță le propune celorlalți candidați un referendum pentru a-i întreba pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat în mandatele sale de primar.

În acest context, candidatul la Primăria Generală a subliniat că cel mai important susținător al său este fiica sa, Alexandra. Aceasta, spune, îi dă putere și energie pentru a merge mai departe.

„În spatele meu s-a poziționat, cum ați văzut ieri, cel mai important susținător al meu, fata mea, Alexandra, ceea ce îmi dă o forță și o energie ieșită din comun.

După cum ați văzut, îmi respect adversarii politici, suntem niște competitori care plecăm cu șanse egale, chiar dacă am văzut o preocupare vie atât a domnului Drulă, cât și a domnului Ciucu, cât și a doamnei Alexandrescu, în legătură cu problematica Sectorului 4. Profit de această ocazie să le propun să facem un referendum să îi întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu e bine ce s-a întâmplat, dar depășind acest aspect, cred că avem toți candidații șanse egale. Nu cred că vreunul dintre noi are vreun avantaj și cred în echidistanța tuturor instituțiilor statului sau reprezentanților lor vizavi de tratamentul lor.

Nu cred că este cineva favorizat în această competiție. Mă consider privilegiat de suportul pe care fetița mea mi-l dă”, a afirmat Daniel Băluță.

