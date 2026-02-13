Președintele PSD București, Daniel Băluță, a transmis un mesaj adresat prim-ministrului Ilie Bolojan în care își cere scuze, în mod ironic, pentru mai multe acțiuni și decizii legate de activitatea sa în Capitală, printre care pentru faptul că s-a apucat de lucrările de la Planșeul Unirii.
Ce mesaj ironic a transmis Daniel Băluță premierului
„𝐒𝐚𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐢𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐮𝐩𝐚̆ „𝐝𝐨𝐚𝐫” 𝟑𝟔 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐢!!!!!
Domnule Prim-ministru,
Îmi cer scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi.
Îmi cer scuze pentru că mi-am permis să spun public ceea ce simt și gândesc atât eu, cât și milioane de români.
Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii și că mi-am asumat responsabilitatea pentru una dintre cele mai dificile lucrări de o importanță strategică pentru București.
Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să finalizez cu maximă seriozitate procedura de realizare a documentației tehnice, a celei de licitație publică, precum și buna derulare a lucrărilor de refacere integrală și de punere în siguranță a centrului orașului
.”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a PSD
.
Ce a mai precizat Băluță despre lucrările de la Planșeul Unirii
„De asemenea, îmi cer scuze că mi-am permis să-i informez pe cetățenii Bucureștiului cu privire la toate modificările pe care șantierul de la Planșeul Unirii le-a produs în traficul rutier și în cel pietonal, tocmai pentru ca oamenii să circule în siguranță pe toată perioada lucrărilor.
De asemenea, domnule Prim-ministru, îmi cer scuze pentru că mi-am permis să aduc în România 5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile.
Îmi cer scuze că mi-am permis să construiesc stații de metrou, spitale, stații de pompieri, școli. Și îmi cer scuze pentru orice altceva mai doriți dumneavoastră.
Vă reamintesc însă că banii Guvernului sunt, la fel ca și cei ai Sectorului 4, banii românilor. 𝐍𝐮 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐚𝐢 𝐝𝐮𝐦𝐧𝐞𝐚𝐯𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚̆, 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐚𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐜𝐮𝐢𝐯𝐚.
Cu speranța că nu vă veți răzbuna, că nu veți închide șantierele la care lucrăm împreună sau orice altceva (?) vă asigur că voi face tot ceea ce este omenește posibil pentru bunăstarea românilor.”, a mai precizat Daniel Băluță în mesajul publicat pe pagina de Facebook a PSD.