Domnule Prim-ministru,

Îmi cer scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi.

Îmi cer scuze pentru că mi-am permis să spun public ceea ce simt și gândesc atât eu, cât și milioane de români.

Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să lucrez la și că mi-am asumat responsabilitatea pentru una dintre cele mai dificile lucrări de o importanță strategică pentru București.