Care e stadiul lucrărilor la Planşeul Unirii? Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a oferit în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, o actualizare privind progresul lucrărilor la Planșeul Unirii, subliniind mai multe aspecte cheie.

Băluță a precizat că lucrările se află într-un ușor avans față de programul stabilit. De asemenea, a menționat că s-au mobilizat intens constructorii pentru a preveni întârzierile, în special, având în vedere incertitudinile legate de cât de grea va fi iarna.

Întrebat dacă există întârzieri în ceea ce privește lucrările, a răspuns:

“Nu, suntem chiar într-un ușor avans. Constructorii s-au mobilizat pentru că nu știm cât de grea va fi iarna și tocmai pentru că au vrut să nu fim într-o întârziere, din punctul acesta de vedere, s-au străduit, să depășească, în primul rând, momentele cele mai dificile pentru bucureșteni. Și, astfel încât, doar pe timpul verii am avut oprit traficul rutier în zona Tribunalului.

Astăzi, l-am translatat. De aceea vedeți, totuși, o circulație decentă, adică puțin diferită față de ceea ce a fost înainte, pentru că în București circulația nu este decentă deloc. Aș putea să spun că e ceva rău astăzi. Dar ne vom descurca.”, a spus Băluță.

Când au început lucrările la Planşeul Unirii

Lucrările de reabilitare la Planşeul Unirii au început pe 10 iunie. În toată această perioadă au fost impuse de circulație în centrul municipiului București.

Primarul Sector 4 a dat o serie de detalii cu privire la viitoarea lucrare de reabilitare, în luna iunie, înainte de începerea lucrărilor. El a precizat atuci că planșeul, vechi de aproape 100 de ani, va fi refăcut din temelii. Astfel, se va reface structura cuvei râului Dâmboviţa, dar și planșeul Unirii, denumit pod. De asemenea, vor fi reabilitate și regenerate spațiile verzi din zonă. Potrivit spuselor sale, la final, stratul de beton va avea o grosime de circa 1,4 metri.

„Toate aceste lucrări vor fi împărţite în patru etape, respectiv în patru zone distincte. Zona 1 – Porţiunea din faţa hanului lui Manuc, zona 2 – Porţiunea din parcul aflat în faţa magazinului Unirea, zona 3 – Porţiunea din zona fântânilor, zona 4 – Porţiunea dinspre pasajul Unirii. De săptămâna viitoare vom începe lucrările în zonele 1 şi 2. În zona parcului, în aşa-numită etapă 1, va fi organizarea de şantier în care vom avea utilajele şi materialele şi totodată vom începe lucrări efective. Imediat după începerea vacanţei de vară, intrăm şi în etapa 2, în faţa hanului lui Manuc. Concret, începem să spargem acolo. În această zonă pe perioada lucrărilor vor exista o serie de restricţii de trafic rutier”, a afirmat Daniel Băluţă, în luna iunie.