B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Daniel Băluță a anunțat în ce stadiu se află lucrările la Planșeul Unirii: “Suntem chiar într-un ușor avans. Constructorii s-au mobilizat” (VIDEO)

Daniel Băluță a anunțat în ce stadiu se află lucrările la Planșeul Unirii: “Suntem chiar într-un ușor avans. Constructorii s-au mobilizat” (VIDEO)

Ana Maria
23 oct. 2025, 21:35
Daniel Băluță a anunțat în ce stadiu se află lucrările la Planșeul Unirii: “Suntem chiar într-un ușor avans. Constructorii s-au mobilizat” (VIDEO)
Sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. Care e stadiul lucrărilor la Planşeul Unirii
  2. Când au început lucrările la Planşeul Unirii

Care e stadiul lucrărilor la Planşeul Unirii? Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a oferit în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, o actualizare privind progresul lucrărilor la Planșeul Unirii, subliniind mai multe aspecte cheie.

Băluță a precizat că lucrările se află într-un ușor avans față de programul stabilit. De asemenea, a menționat că s-au mobilizat intens constructorii pentru a preveni întârzierile, în special, având în vedere incertitudinile legate de cât de grea va fi iarna.

Care e stadiul lucrărilor la Planşeul Unirii

Întrebat dacă există întârzieri în ceea ce privește lucrările, primarul Sectorului 4 a răspuns:

“Nu, suntem chiar într-un ușor avans. Constructorii s-au mobilizat pentru că nu știm cât de grea va fi iarna și tocmai pentru că au vrut să nu fim într-o întârziere, din punctul acesta de vedere, s-au străduit, să depășească, în primul rând, momentele cele mai dificile pentru bucureșteni. Și, astfel încât, doar pe timpul verii am avut oprit traficul rutier în zona Tribunalului.

Astăzi, l-am translatat. De aceea vedeți, totuși, o circulație decentă, adică puțin diferită față de ceea ce a fost înainte, pentru că în București circulația nu este decentă deloc. Aș putea să spun că e ceva rău astăzi. Dar ne vom descurca.”, a spus Băluță.

Când au început lucrările la Planşeul Unirii

Lucrările de reabilitare la Planşeul Unirii au început pe 10 iunie. În toată această perioadă au fost impuse restricții de circulație în centrul municipiului București.

Primarul Sector 4 a dat o serie de detalii cu privire la viitoarea lucrare de reabilitare, în luna iunie, înainte de începerea lucrărilor. El a precizat atuci că planșeul, vechi de aproape 100 de ani, va fi refăcut din temelii. Astfel, se va reface structura cuvei râului Dâmboviţa, dar și planșeul Unirii, denumit pod. De asemenea, vor fi reabilitate și regenerate spațiile verzi din zonă. Potrivit spuselor sale, la final, stratul de beton va avea o grosime de circa 1,4 metri.

„Toate aceste lucrări vor fi împărţite în patru etape, respectiv în patru zone distincte. Zona 1 – Porţiunea din faţa hanului lui Manuc, zona 2 – Porţiunea din parcul aflat în faţa magazinului Unirea, zona 3 – Porţiunea din zona fântânilor, zona 4 – Porţiunea dinspre pasajul Unirii. De săptămâna viitoare vom începe lucrările în zonele 1 şi 2. În zona parcului, în aşa-numită etapă 1, va fi organizarea de şantier în care vom avea utilajele şi materialele şi totodată vom începe lucrări efective. Imediat după începerea vacanţei de vară, intrăm şi în etapa 2, în faţa hanului lui Manuc. Concret, începem să spargem acolo. În această zonă pe perioada lucrărilor vor exista o serie de restricţii de trafic rutier”, a afirmat Daniel Băluţă, în luna iunie.

Tags:
Citește și...
Bolojan vrea ca românii să muncească mai mult. Premierul insistă pe limitarea pensionărilor anticipate
Politică
Bolojan vrea ca românii să muncească mai mult. Premierul insistă pe limitarea pensionărilor anticipate
Ilie Bolojan, sensibil la criticile lui Sorin Grindeanu. Provocare lansată pentru liderul PSD
Politică
Ilie Bolojan, sensibil la criticile lui Sorin Grindeanu. Provocare lansată pentru liderul PSD
Ilie Bolojan, după declarațiile lui Grindeanu: „Eu pot să plec mâine”. Premierul îi sugerează să facă majoritate „cu AUR”, dacă e nemulțumit de Guvern
Politică
Ilie Bolojan, după declarațiile lui Grindeanu: „Eu pot să plec mâine”. Premierul îi sugerează să facă majoritate „cu AUR”, dacă e nemulțumit de Guvern
Băluță nu susține desființarea sectoarelor din București. Ce spune despre administrarea Capitalei
Politică
Băluță nu susține desființarea sectoarelor din București. Ce spune despre administrarea Capitalei
Pensiile magistraților, pretext pentru promovarea impozitării progresive. Cum folosește ministrul Muncii subiectul în interesul PSD
Politică
Pensiile magistraților, pretext pentru promovarea impozitării progresive. Cum folosește ministrul Muncii subiectul în interesul PSD
De ce nu ar trebui să-ți schimbi locul în avion înainte de decolare. Ce spune un pilot despre importanța locurilor din avion
Politică
De ce nu ar trebui să-ți schimbi locul în avion înainte de decolare. Ce spune un pilot despre importanța locurilor din avion
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de studii pentru a pune punct speculațiilor. „Eu am urmat forma de 3 ani”. Cu ce note a terminat
Politică
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de studii pentru a pune punct speculațiilor. „Eu am urmat forma de 3 ani”. Cu ce note a terminat
Cum stau candidații pentru Primăria Capitalei. Se fac primele pariuri (FOTO)
Politică
Cum stau candidații pentru Primăria Capitalei. Se fac primele pariuri (FOTO)
Diana Șoșoacă, show în aeroport, după ce s-a întors de la Moscova: „Acolo este o curățenie de lingi pe jos. Duceți-vă, nu vă omoară nimeni” / Un consilier al lui Nicușor Dan a numit-o instrumentul Rusiei (VIDEO)
Politică
Diana Șoșoacă, show în aeroport, după ce s-a întors de la Moscova: „Acolo este o curățenie de lingi pe jos. Duceți-vă, nu vă omoară nimeni” / Un consilier al lui Nicușor Dan a numit-o instrumentul Rusiei (VIDEO)
Surse: Se pregătește o modificare legislativă! Această OUG ar putea fi schimbată în regim de urgență
Politică
Surse: Se pregătește o modificare legislativă! Această OUG ar putea fi schimbată în regim de urgență
Ultima oră
23:25 - Bolojan vrea ca românii să muncească mai mult. Premierul insistă pe limitarea pensionărilor anticipate
23:11 - Mihai Trăistariu transformă orice oportunitate în profit. Sumele impresionante pe care le încasează din muzică și afaceri
23:04 - Caz șocant de intoxicație cu mătrăgună în Turda. Cum s-a petrecut tragedia și cât de periculoasă este planta
22:41 - Ilie Bolojan, sensibil la criticile lui Sorin Grindeanu. Provocare lansată pentru liderul PSD
22:26 - Cele mai populare mezeluri, pline de aditivi. Un platou poate conţine peste 120 de E-uri
22:14 - Fotbal Europa League. FCSB a fost învinsă de Bologna (2-1)
22:07 - Ilie Bolojan, după declarațiile lui Grindeanu: „Eu pot să plec mâine”. Premierul îi sugerează să facă majoritate „cu AUR”, dacă e nemulțumit de Guvern
21:57 - Ce parte din mașină nu trebuie spălată niciodată. Un mecanic cu experiență explică riscurile ascunse
21:49 - Băluță nu susține desființarea sectoarelor din București. Ce spune despre administrarea Capitalei
21:43 - Surpriză în bucătărie! Legumele și fructele congelate sunt mai hrănitoare decât cele proaspete, spun specialiștii