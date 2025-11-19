B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)

Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)

Ana Maria
19 nov. 2025, 19:12
Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook / @Partidul Social Democrat
Cuprins
  1. Daniel Băluță și-a lansat candidatura la Primăria Generală. Ce probleme ale Capitalei a evidențiat
  2. Ce realizări are Daniel Băluță ca primar al Sectorului 4
  3. Daniel Băluță și-a lansat candidatura la Primăria Generală. Ce a declarat Gabriela Firea
  4. Cum îl caracterizează Sorin Grindeanu pe Daniel Băluță și ce așteptări are pentru alegeri

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a lansat oficial candidatura, miercuri. El s-a descris ca fiind „omul care a înțeles că nu ajunge să identifice problema, trebuie să o și rezolvi”. La eveniment au fost prezenți liderul PSD, Sorin Grindeanu, și Gabriela Firea, fostul primar general al Bucureștiului, care săptămâna trecută nu a participat la momentul în care Băluță a preluat conducerea filialei PSD București.

Daniel Băluță și-a lansat candidatura la Primăria Generală. Ce probleme ale Capitalei a evidențiat

În debutul discursului său, Daniel Băluță a vorbit despre principalele dificultăți cu care se confruntă bucureștenii, precum traficul și termoficarea. El a subliniat că aleargă în această competiție electorală pentru oamenii care simt aceste neajunsuri:

„Pentru un oraș viu, dar obosit, care nu mai are răbdare pentru scandal, improvizații și explicații. Sunt aici nu ca să spun povești și nu ca să dau vina pe ce a fost, ci pentru că știu să construiesc, știu să duc proiecte la capăt și știu să fac administrație în condiții grele.”, a spus Băluță.

Ce realizări are Daniel Băluță ca primar al Sectorului 4

Candidatul PSD a subliniat că, prin activitatea sa în fruntea Sectorului 4, a „schimbat fundamental viața în sudul Bucureștiului”.

„Ce mă diferențiază este felul în care privesc administrația, prin ochii oamenilor, nu prin lupte politice. Sunt un primar care pune oamenii în centru și muncește pentru soluții, nu pentru titluri. Bucureștiul nu este un oraș prea mare pentru a fi condus, este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”, a adăugat Daniel Băluță, care a calificat ziua lansării candidaturii sale drept una „importantă pentru Capitală”.

Daniel Băluță și-a lansat candidatura la Primăria Generală. Ce a declarat Gabriela Firea

Fostul primar general Gabriela Firea a vorbit despre începuturile colaborării cu Daniel Băluță:

„În câteva luni s-ar împlini 10 ani. La acel moment nu știu câți politicieni sau reprezentanți ai presei îi dădeau foarte multe șanse la București, pentru că apăruse ideea că Bucureștiul votează dreapta (…). Am descoperit în Daniel un vulcan de energie și o dorință de a face mai mult decât rutina administrativă. Am beneficiat atunci de sprijinul lui Robert (Negoiță, primarul Sectorului 3, n.r.), care ne-a coagulat.”, a precizat Gabriela Firea.

Ea a mai spus că se bucură să-l vadă pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, „atât de implicat în campania de la București”.

„Vă mulțumesc domnule președinte Sorin Grindeanu, pentru că avem o coeziune, o implicare, o dorință reală de a câștiga fără fisuri. Mă bucur să vă văd atât de implicat în campania de la București”, a adăugat Firea, potrivit Hotnews.

Ea a amintit și despre legătura strânsă pe care o crea atunci între primăriile de sector:

„Daniel și Robert veneau foarte des la Primăria Capitalei și cereau sprijin, exista un liant. Nu aveam șapte primării, aveam șapte colegi care lucrau ca bucureștenii să beneficieze de aceleași condiții de viață. Vă spun un secret imobiliar, locuințele din sectoarele 3 și 4 sunt mai scumpe pentru că sunt în sectoarele 3 și 4, deși zona elitistă imobiliară este în nordul Capitalei.”, a mai menționat Gabriela Firea.

Cum îl caracterizează Sorin Grindeanu pe Daniel Băluță și ce așteptări are pentru alegeri

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lăudat activitatea lui Daniel Băluță și a punctat că rezultatele sale din Sectorul 4 trebuie să fie decisive în alegerile din 7 decembrie:

„De data aceasta să știți că speranța nu vine din sloganuri și din sigle, ci din rezultatele pe care Daniel le-a avut la Sectorul 4. A demonstrat aceste lucruri la Sectorul 4, a făcut multe lucruri (…), care l-au detașat în administrația publică din România, nu doar din București. Sunt lucruri care e cazul să facă diferența la aceste alegeri, pentru că este vorba de administrație și nu e vorba de politică. Bucureștenii, în alegerile din 7 decembrie, aleg un primar general și e cazul să aleagă un prima general care va face administrație. De prea multe ori s-a folosit acest fotoliu de primar general ca rampă pentru altceva.”, a declarat Grindeanu.

Tags:
Citește și...
Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
Politică
Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Nicușor Dan a semnat decretul. Ludovic Orban, eliberat oficial din funcția de consilier prezidențial
Politică
Nicușor Dan a semnat decretul. Ludovic Orban, eliberat oficial din funcția de consilier prezidențial
Cătălin Drulă, acuzații la adresa MAI condus de Cătălin Predoiu. Întârzierea punerii în funcţiune a sistemului de monitorizare automată a traficului provoacă tragedii
Politică
Cătălin Drulă, acuzații la adresa MAI condus de Cătălin Predoiu. Întârzierea punerii în funcţiune a sistemului de monitorizare automată a traficului provoacă tragedii
PNL a retras legea care ar fi legiferat lipsa de transparență. Avertismentul a fost lansat de B1.ro
Politică
PNL a retras legea care ar fi legiferat lipsa de transparență. Avertismentul a fost lansat de B1.ro
Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile
Politică
Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile
Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei
Politică
Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei
Sorin Grindeanu: Economia României a scăzut, adică suntem în risc de recesiune tehnică. Avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu: Economia României a scăzut, adică suntem în risc de recesiune tehnică. Avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică (VIDEO)
Drulă, dezvăluiri din mandatul de la Transporturi: „Uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”
Politică
Drulă, dezvăluiri din mandatul de la Transporturi: „Uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”
Ultima oră
19:18 - Dani Oțil, după filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”: „Ne-am întors puțin obosiți”/ „Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare”
19:09 - Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
19:02 - Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
18:44 - Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud. Iată cum s-a întâmplat totul
18:41 - Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) – fundamentul viitorului digital al Europei
Catalin Drula
18:31 - Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
18:24 - Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
18:11 - Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
18:01 - Deea Maxer, criticată în mediul online pentru noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”
17:59 - Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”