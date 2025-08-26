Daniel David, despre bursele studenților: „Nu avem banii pentru a acoperi bursele”

Daniel David, , a oferit declarații, luni seara, despre ceea ce se va întâmpla cu bursele studenților și elevilor.

Acesta a pus accentul pe situația studenților și a menționat că Ministerul Educației a apelat inclusiv la facultăți și la susținerea acestora, spunând că universitățile pot suplimenta bursele studenților din fonduri proprii.

Daniel David: „Trebuie să revenim la fondul pe care l-am avut”

Ministrul Educației: „Bursele sociale îi ajută pe copiii care vin din medii defavorizate să vină la școală”

a precizat că bursele nu vor fi tăiate complet, însă nici nu pot fi la fel de mari ca în anii universitari 2023-2024 sau 2024-2025. Totuși, acesta i-a asigurat pe studenți de faptul că vor primi mai mulți bani decât în anul 2022-2023. Potrivit declarațiilor acestuia, statul român nu mai are fondurile necesare, astfel încât să acorde acele sume de bani.

„Din păcate nu avem banii pentru a acoperi bursele în logica respectivă, nu-i avem și atunci… ce-am făcut, în cazul burselor studenților, totuși sunt puse ca modificare temporară, până ne stabilizăm fiscal-bugetar, cu speranța că vom reveni la fondul de burse pe care l-am avut, mai ales în zona învățământului superior. Cred că trebuie să revenim la fondul pe care l-am avut.

Am lăsat, și n-a fost ușor, ca universitățile, din veniturile proprii, să poată să suplimenteze fondul de burse și pentru studenții de la buget și taxă să poată să dea burse pe parcursul a 12 luni. Vă dați seama că în condiții de criză ești tentat să controlezi toate fondurile. Așa că asta se întâmplă cu studenții și le spun și lor că fondul din 2025-2026 va fi mai mare decât cel din 2022-2023, doar că nu ne putem pune cu ceilalți doi ani, 2023-2024, 2024-2025, în care condițiile politice au fost de altă natură”, a declarat Daniel David, ministrul Educației pentru

Ministrul Educației: „Bursele sociale îi ajută pe copiii care vin din medii defavorizate să vină la școală”

Interesul pentru acordarea burselor este la fel de mare și în ceea ce îi privește pe elevi. David a explicat că prioritizează bursele sociale, deoarece acestea constituie, uneori, singurul venit care le permite copiilor defavorizați să aibă acces la educație și să poată merge la școală.

„În zona elevilor, și acolo discuția pe care am avut-o cu ei, eu am protejat în primul rând bursele sociale pentru că bursele sociale îi ajută pe copiii care vin din medii defavorizate să vină la școală. Am protejat bursele sociale în diverse forme. Bursele de merit au fost regândite și reduse la nivelul banilor pe care îi avem, am protejat pentru olimpici premiile și am zis că după ce ne stabilizăm fiscal am zis să readucem bursele pentru olimpici”, a mai spus ministrul.