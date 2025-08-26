Ministrul Educației, despre salariile pe care le vor avea profesorii: „Per ansamblu, vor scădea”

Ministrul Educației, , a vorbit, luni, despre schimbările care se vor produce la nivelul salariilor profesorilor, odată cu măsurile fiscal-bugetare adoptate.

a precizat că se vor produce modificări, în ceea ce privește încasările pe care le au cadrele didactice, dar nu când vine vorba de salariile fixe ale profesorilor titulari, ci doar de veniturile obținute prin plata cu ora.

Ministrul a explicat că această micșorare a veniturilor nu vizează pe toată lumea. De asemenea, a mărturisit că el a avut niște condiții, atunci când s-au adus în discuție aceste măsuri de criză, ca spre exemplu oamenii să nu fie concediați, iar salariile să nu se reducă.

„Salariul nu se va modifica. Și nu toți au avut plata cu ora. Dintre titulari, cred că în jur de 40 și ceva la sută mai luau și plata cu ora. Nu aveau toți plata cu ora. Deci salariile nu se modifică și, așa cum am spus și când am discutat în zona asta de măsuri de criză, condiția mea a fost că nu dăm oameni afară, nu reducem salariile și că orice măsură trebuie să fie ghidată de principiul raționalității, adică să găsesc practica respectivă în Uniunea Europeană, chiar dacă nu corespunde celor mai bune practici europene, să pot spune: așa găsim și în Finlanda sau în Franța sau în Germania sau în Irlanda”, a declarat ministrul, luni seară, la

Pe de altă parte, el a recunoscut însă că se vor produce modificări și că „per ansamblu, dacă vrem să spunem așa, veniturile se vor reduce într-adevăr” în educație.

În plus, s-a discutat și problematica legată de plata pe oră. Ministrul consideră că din anul școlar 2026-2027 ar trebui regândită remunerația, iar aceasta să fie distinctă, în funcție de mediul în care lucrezi: la țară sau la oraș.

„Pentru profesori ar trebui, poate, să gândim diverse sume diferențiate pentru plata cu ora, de anul viitor, din bugetul din 2026, în funcție de mediul în care lucrezi. Una este mediu rural, alta este, poate, mediu urban. Și asta ar putea să fie o temă de gândire”, a mai spus Daniel David.