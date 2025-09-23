Kelemen Hunor, a făcut declarații privind Hunor a explicat că, deși au fost multe discuții legate de acest subiect, momentan urgențele sunt altele, iar o posibilă reformă administrativă va intra în calcul abia după 2028.

Potrivit acestuia, în prezent, ceea ce reprezintă cu adevărat o necesitate este reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, deoarece „avem o gaură uriașă în buget”.

Kelemen Hunor a enumerat trei abordări posibile

Președintele UDMR a declarat că există, totuși, trei abordări la care se poate recurge. Liderul vede posibilitatea reducerii numărului de angajați cu 10%, tăierea cheltuielilor cu 10% sau tăierea acestora, nu cu 10%, ci cu 7-8%, iar restul să fie calibrat din cheltuielile reduse.

„Sunt două abordări, se poate și o a treia abordare. Una dintre abordări este să reducem efectiv numărul de angajați, posturile ocupate, cu 10%. Asta înseamnă în jur de 13.000 de poziții. Și a doua abordare este să tăiem cheltuielile. (…) Eu vorbesc despre posturile efectiv ocupate 10% – este dezideratul despre care noi am vorbit. (…) O altă abordare – să tai cu 10% cheltuielile, dar nici asta nu este ok, fiindcă nu există situații identice la unitățile administrativ-teritoriale. (…) Sau a treia variantă este să reduci nu cu 10%, cu 7%, cu 8%, și restul să calibrezi din cheltuieli reduse. Tot acolo vei ajunge, dar probabil că, dacă trebuie să cauți un compromis, tot timpul există compromis”, a declarat Kelemen Hunor luni seara la Euronews România, conform

Potrivit declarațiilor sale, el susține reducerea cheltuielilor cu 105, iar PNL împărtășește aceeași părere. De cealaltă parte, PSD ȘI USR sunt pentru reducerea cheltuielilor.

„Reducerea cu 10%, asta susține PNL-ul și cu mine, și reducerea cheltuielilor e susținută de PSD și USR, mai ales că și Dominic Fritz este primar într-un oraș mare și ar dori un pic mai multă libertate”, a mai spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor, despre comasarea UAT-urilor mici: „Există această discuție de mult timp”

Președintele UDMR a fost chestionat, cu privire la posibilitatea comasării UAT-urilor mici. Acesta a explicat că discuții au existat și există de foarte mult timp, însă „în programul de guvernare nu există așa ceva”.

„Nu există așa ceva în programul de guvernare. De discutat se discută permanent, de ani de zile, cel puțin din perioada lui Cozmâncă, fiindcă primul proiect pe care eu l-am văzut a fost între 2000-2004, când Octav Cozmâncă a pregătit o astfel de reformă, care a fost preluat acel proiect de mai multe ori cu variante. (…) Dar există această discuție de foarte mult timp. În programul de guvernare nu avem așa ceva. Sigur că se poate aborda, dar ar trebui iarăși foarte, foarte echilibrat, fiindcă sunt anumite zone geografice unde comasarea nu ar însemna o mare problemă, fiindcă oricum localitățile, satele, comunele sunt foarte apropiate, sunt înghesuite”, a adăugat Hunor.

În plus, Hunor a precizat faptul că s-a vorbit, la un moment dat, despre faptul că anumite servicii ar trebui comasate, însă Ministerul de Finanțe nu ar fi acceptat.

„Mai multe unități administrativ-teritoriale să aibă un serviciu de contabilitate, un serviciu de achiziție, un serviciu de audit, nu trebuie să ai audit două persoane în fiecare UAT, dar atunci nu a acceptat Ministerul de Finanțe, spunând că trebuie doi neapărat, indiferent cât de mică e localitatea. Deci au fost multe discuții, se poate discuta, dar în acest moment noi suntem contra cronometru. Deci noi trebuie să reducem cheltuielile, trebuie să creștem veniturile, că avem o gaură uriașă în buget. Orice comasare, orice reformă administrativă e pentru viitor, pentru viitorul îndepărtat, că până în 2028 nici n-ai putea rezolva, fiindcă au fost oamenii aleși, nu ar sta în picioare din punct de vedere constituțional. Deci se poate discuta despre aceste chestiuni, dar astăzi avem alte obiective și urgențe”, a mai transmis președintele UDMR.