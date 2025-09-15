Daniel David, ministrul Educației, se confruntă cu o primă , depusă la Senat, de parlamentarii AUR. Autorii documentului critică politicile de austeritate pe care guvernul le implementează în sistemul educațional.

Daniel David la judecata Senatului

Plenul va dezbate şi vota luni, 15 septembrie, moţiunea simplă împotriva ministrului Educației. În document sunt criticate măsurile de adoptate de guvernul condus de Ilie Bolojan în domeniul educației, după cum informează site-ul forului legislativ.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Daniel David a fost depusă săptămâna trecută de liderul grupului de senatori ai AUR, Petrișor Peiu. Documentul este intitulat „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”. Moțiunea a fost semnată de 38 de senatori din rândul partidelor de Opoziție, 28 AUR, 6 neafiliaţi, 4 Pace-Întâi România.

„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”, se arată în textul documentului depus în Paralment.

Ce reclamă autorii moțiunii simple

Autorii moțiunii simple descriu sistemul de educație, gestionat de Daniel David, ca fiind copilul ilegitim al actualei guvernări, rezultat al unei alianțe politice dăunătare care împing țara într-o direcție greșită. Aceștia reclamă faptul că guvernarea Bolojan pregătesc un viitor sumbru pentru cetățenii români.

Moțiunea descrie legea austerității – pachetul 1 – care îi vizează și pe profesori, drept cel mai brutal atac la adresa sistemului de învățământ din ultimii ani. Ministrul Daniel David este considerat responsabil pentru acest pachet de măsuri cu consecințe catastrofale.

„Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (…) Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice”, mai transmit autorii textului moţiunii.

„Concedieri mascate” în școlile românești

Iniţiatorii documentului susțin, citând estimările prezentate de sindicate că din sistemul educațional vor dispărea peste 15.000 de posturi de profesori și învățători. Acest lucru se datorează faptului că nu au fost prelungite contractele profesorilor suplinitori şi a titularilor cu normă redusă.

În opinia autorilor moțiunii care îl vizează pe Daniel David este vorba despre o „concediere mascată” a zeci de mii de specialişti dedicaţi, cu grade didactice şi ani de vechime. Moțiunea atrage atenția că reducerea deficitului, motivul invocat de autorii pachetului de austeritate nu va economisi decât o sumă infimă. Este vorba, arată textul de 0,02% din PIB, adică 378 de milioane de lei, conform Consiliului Fiscal.

Semnatarii moţiunii mai deplâng reducerea fondului pentru burse și acuză situația elevilor din mediul rural, obligaţi să parcurgă kilometri întregi entru a ajunge la școală. Acest lucru va avea consecințe negative asupra școlarizării și va încuraja abandonul școlar.

Ce propun autorii moțiunii împotriva lui Daniel David

În aceste condiții, autorii moțiunii propun anularea imediată a măsurilor care vizează învăţământul preuniversitar şi superior. De asemenea, ei cer restaurarea „statutului respectabil” al profesorilor şi stoparea „derapajelor ideologice” în curricula şcolară. Se mai cere finanţarea educaţiei până la nivelul pragului minim de 6% din PIB, convenit pentru aceasta.

„Renunţarea domnului Daniel David la funcţia de . Ar fi un act de igienă politică, un gest de respect faţă de profesori, elevi şi viitorul acestei ţări. (…) Prin această moţiune dorim să tragem un semnal de alarmă naţional: educaţia este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generaţie întreagă. Vă chemăm să votaţi această moţiune, nu pentru noi, iniţiatorii acesteia, ci pentru copiii României, pentru viitorul ţării, pentru onoarea noastră ca parlamentari”, se încheie textul moţiunii simple.