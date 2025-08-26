B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Mircea Abrudean, președintele Senatului: Nu e normal să avem furnizori de energie care fentează. Suntem de acord ca situaţia să ajungă în CSAT (VIDEO)

Mircea Abrudean, președintele Senatului: Nu e normal să avem furnizori de energie care fentează. Suntem de acord ca situaţia să ajungă în CSAT (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 aug. 2025, 14:44
Mircea Abrudean, președintele Senatului: Nu e normal să avem furnizori de energie care fentează. Suntem de acord ca situaţia să ajungă în CSAT (VIDEO)
Sursa foto: Abrudean Mircea / Facebook

Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului, a declarat că nu e normal ca furnizorii de energie să „fenteze” măsurile Guvernului pentru a stoarce și mai mulți bani de la consumatori și că această problemă ar trebui să ajungă pe masa CSAT.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus Abrudean despre problema facturilor la energie
  • Ce se întâmplă cu facturile la energie; noi probleme

Ce a spus Abrudean despre problema facturilor la energie

„E o abordare corectă ce spunea dl Grindeanu. Orice propunere de măsură se discută înainte în coaliţie. Sigur că situaţia e inacceptabilă şi cred că şi Ministerul Energiei şi ANRE trebuie să intervină. Nu e normal să avem astfel de situaţii.

În măsura în care Guvernul a încercat să sprijine categoriile vulnerabile cu acel sprijin în vigoare deja, nu cred că e cazul să avem companii furnizoare de energie care să încerce să fenteze încercarea Guvernului de a sprijini consumatorii vulnerabili.

În măsura în care se va discuta în coaliţie, suntem de acord ca situaţia să ajungă pe masa CSAT-ului şi măsurile trebuie luate imediat”, a declarat Mircea Abrudean, pentru B1 TV.

Ce se întâmplă cu facturile la energie; noi probleme

Unii furnizori au trimis facturile la energie, iar acestea sunt umflate cu TVA-ul majorat de la 19 la 21%. Asta deși TVA-ul a crescut de la 1 august, iar facturile sunt pe consumul din iulie.

„O să cer ANRE să îşi exercite toate atribuţiile legale pentru a clarifica foarte clar acest subiect, pentru că creşterea TVA a avut loc a 1 august. Consumul pe iulie, când TVA era 19%, sigur nu poate să fie facturat la 21%. Trebuie văzut foarte clar care este mecanismul. Oamenii nu trebuie să plătească mai mult decât au consumat”, a declarat Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei.

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare (PNL), spune, însă, că facturile sunt corecte. Şi că TVA-ul se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.

Iar Sorin Grindenau, liderul interimar al PSD, a atras atenția asupra unei alte probleme: „Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturi la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Am cerut azi ministrului Energiei, cei care au făcut aceste chestiuni să plătească şi să găsească pârghii prin care să-i facă răspunzători, că nu românii sunt vinovaţi de aceste lucruri”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mircea Abrudean, președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici (VIDEO)
Politică
Mircea Abrudean, președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici (VIDEO)
Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
Politică
Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale
Politică
Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale
Pachetul 2 fiscal nici acum nu e gata. Au fost făcute câteva modificări, iar unele măsuri ar putea fi scoase cu totul. Nouă ședință în coaliție, de la ora 17.00
Politică
Pachetul 2 fiscal nici acum nu e gata. Au fost făcute câteva modificări, iar unele măsuri ar putea fi scoase cu totul. Nouă ședință în coaliție, de la ora 17.00
Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”
Politică
Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”
(VIDEO) Nicușor Dan, în cadrul RADR: „Continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova rămân o prioritate”/„Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”
Politică
(VIDEO) Nicușor Dan, în cadrul RADR: „Continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova rămân o prioritate”/„Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”
Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
Politică
Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
Daniel David, despre bursele studenților: „Nu avem banii pentru a acoperi bursele”
Politică
Daniel David, despre bursele studenților: „Nu avem banii pentru a acoperi bursele”
Ministrul Educației, despre salariile pe care le vor avea profesorii: „Per ansamblu, vor scădea”
Politică
Ministrul Educației, despre salariile pe care le vor avea profesorii: „Per ansamblu, vor scădea”
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”
Politică
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”
Ultima oră
17:09 - O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
16:58 - Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo
16:44 - Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
16:39 - Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
16:24 - Ucraina are acum o armă care poate schimba cursul războiului: Ce este racheta de croazieră „Flamingo”
16:19 - Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
16:17 - Bărbat din Buzău, prins sub un mal de pământ. Salvatorii l-au scos de la o adâncime de 7-8 metri
15:57 - ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba
15:54 - Mircea Abrudean, președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici (VIDEO)
15:29 - Maria de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta