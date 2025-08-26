Mircea Abrudean, președintele Senatului: Nu e normal să avem furnizori de energie care fentează. Suntem de acord ca situaţia să ajungă în CSAT (VIDEO)

Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului, a declarat că nu e normal ca furnizorii de energie să „fenteze” măsurile Guvernului pentru a stoarce și mai mulți bani de la consumatori și că această problemă ar trebui să ajungă pe masa CSAT.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ce a spus Abrudean despre problema facturilor la energie

„E o abordare corectă dl Grindeanu. Orice propunere de măsură se discută înainte în coaliţie. Sigur că situaţia e inacceptabilă şi cred că şi Ministerul Energiei şi ANRE trebuie să intervină. Nu e normal să avem astfel de situaţii.

În măsura în care Guvernul a încercat să sprijine categoriile vulnerabile cu acel sprijin în vigoare deja, nu cred că e cazul să avem companii furnizoare de energie care să încerce să fenteze încercarea Guvernului de a sprijini consumatorii vulnerabili.

În măsura în care se va discuta în coaliţie, suntem de acord ca situaţia să ajungă pe masa CSAT-ului şi măsurile trebuie luate imediat”, a declarat Mircea Abrudean, pentru B1 TV.

Unii furnizori au trimis facturile la energie, iar acestea sunt de la 19 la 21%. Asta deși de la 1 august, iar facturile sunt pe consumul din iulie.

„O să cer ANRE să îşi exercite toate atribuţiile legale pentru a clarifica foarte clar acest subiect, pentru că creşterea TVA a avut loc a 1 august. Consumul pe iulie, când TVA era 19%, sigur nu poate să fie facturat la 21%. Trebuie văzut foarte clar care este mecanismul. Oamenii nu trebuie să plătească mai mult decât au consumat”, a declarat Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei.

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare (PNL), spune, însă, că facturile sunt corecte. Şi că TVA-ul se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.

Iar Sorin Grindenau, liderul interimar al PSD, a atras atenția asupra unei alte probleme: „Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturi la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Am cerut azi ministrului Energiei, cei care au făcut aceste chestiuni să plătească şi să găsească pârghii prin care să-i facă răspunzători, că nu românii sunt vinovaţi de aceste lucruri”.