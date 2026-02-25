Simion vrea la guvernare! Liderul AUR, George Simion, anunță pe Facebook că partidul său revendică Ministerul Agriculturii într-un posibil viitor Guvern. El susține că decizia este pentru binele românilor și vorbește despre problemele ciobanilor și efectele birocrației.

Simion vrea la guvernare! Ce a anunțat

George Simion afirmă că partidul său vizează „puterea” și a revendicat în mod explicit Ministerul Agriculturii într-un eventual viitor Executiv.

„Vrem Ministerul Agriculturii. Vrem Puterea. Nu pentru noi (AUR) ci pentru toți românii care vor să trăiască cum trebuie în Țara lor”, a scris Simion pe Facebook, alături de o filmare în care apare în dialog cu mai mulți ciobani.

Ce probleme îi semnalează ciobanii lui George Simion

În filmarea publicată de liderul , ciobanii îi transmit nemulțumirile lor legate de taxe și birocrație:

„Suntem lăsați în voia sorții. Nu ne mai putem face prețurile, noi avem doar cheltuieli”, spune un cioban.

Simion susține că situația agricolă este amenințată și de acorduri internaționale:

„Ăștia vor să distrugă tot ce înseamnă creșterea animalelor în România, de asta au făcut acordul Mercosur, ca să nu mai putem practica agricultura în România și Europa. Europa, dacă nu se trezește, o să devină o ruină, din păcate.”, le-a spus liderul AUR.

Simion vrea la guvernare! De ce susține că AUR trebuie să preia Ministerul Agriculturii

George Simion subliniază că partidul său poate reduce birocrația și sprijini fermierii: „Pe voi vă termină cu birocrația. Contați pe noi. Sper să ajungem să avem Ministerul Agriculturii”, a mai punctat liderul AUR.

În filmare, el le amintește ciobanilor că tradiția creșterii oilor în România este recunoscută internațional:

„Aveți grijă de voi că nu le convine multora că sunteți așa vocali. Noi suntem internațional recunoscuți pentru creșterea oilor. Avem tradiția ciobănitului.”, le-a mai spus Simion.

Ce spune Constantin Toma despre o alianță PSD-AUR

Întrebat despre posibilitatea unei alianțe PSD-AUR, primarul Buzăului, Constantin Toma, a precizat că e posibil ca partidul să nu mai aibă de ales decât această variantă.

„Păi dacă mergem pe linia asta, n-o să avem de ales. Sper să nu se întâmple acest lucru. Dar după părerea mea, la ce joacă domnul Grindeanu și echipa de la București, ne îndreptăm spre alianța cu AUR. Nu mai e altă soluție”, a precizat Toma, potrivit .