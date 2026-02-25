B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » George Simion vrea la guvernare: „Vrem Puterea”. Ce minister vrea să preia liderul AUR

George Simion vrea la guvernare: „Vrem Puterea”. Ce minister vrea să preia liderul AUR

Ana Maria
25 feb. 2026, 20:56
George Simion vrea la guvernare: Vrem Puterea. Ce minister vrea să preia liderul AUR
Sursa foto: AUR

Simion vrea la guvernare! Liderul AUR, George Simion, anunță pe Facebook că partidul său revendică Ministerul Agriculturii într-un posibil viitor Guvern. El susține că decizia este pentru binele românilor și vorbește despre problemele ciobanilor și efectele birocrației.

Simion vrea la guvernare! Ce a anunțat

George Simion afirmă că partidul său vizează „puterea” și a revendicat în mod explicit Ministerul Agriculturii într-un eventual viitor Executiv.

Vrem Ministerul Agriculturii. Vrem Puterea. Nu pentru noi (AUR) ci pentru toți românii care vor să trăiască cum trebuie în Țara lor”, a scris Simion pe Facebook, alături de o filmare în care apare în dialog cu mai mulți ciobani.

Ce probleme îi semnalează ciobanii lui George Simion

În filmarea publicată de liderul AUR, ciobanii îi transmit nemulțumirile lor legate de taxe și birocrație:

Suntem lăsați în voia sorții. Nu ne mai putem face prețurile, noi avem doar cheltuieli”, spune un cioban.

Simion susține că situația agricolă este amenințată și de acorduri internaționale:

Ăștia vor să distrugă tot ce înseamnă creșterea animalelor în România, de asta au făcut acordul Mercosur, ca să nu mai putem practica agricultura în România și Europa. Europa, dacă nu se trezește, o să devină o ruină, din păcate.”, le-a spus liderul AUR.

Simion vrea la guvernare! De ce susține că AUR trebuie să preia Ministerul Agriculturii

George Simion subliniază că partidul său poate reduce birocrația și sprijini fermierii: „Pe voi vă termină cu birocrația. Contați pe noi. Sper să ajungem să avem Ministerul Agriculturii”, a mai punctat liderul AUR.

În filmare, el le amintește ciobanilor că tradiția creșterii oilor în România este recunoscută internațional:

Aveți grijă de voi că nu le convine multora că sunteți așa vocali. Noi suntem internațional recunoscuți pentru creșterea oilor. Avem tradiția ciobănitului.”, le-a mai spus Simion.

Ce spune Constantin Toma despre o alianță PSD-AUR

Întrebat despre posibilitatea unei alianțe PSD-AUR, primarul Buzăului, Constantin Toma, a precizat că e posibil ca partidul să nu mai aibă de ales decât această variantă.

Păi dacă mergem pe linia asta, n-o să avem de ales. Sper să nu se întâmple acest lucru. Dar după părerea mea, la ce joacă domnul Grindeanu și echipa de la București, ne îndreptăm spre alianța cu AUR. Nu mai e altă soluție”, a precizat Toma, potrivit Știripesurse.

Tags:
Citește și...
Primesc pensionarii ajutorul de 1.000 de lei sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii, Florin Manole (VIDEO)
Politică
Primesc pensionarii ajutorul de 1.000 de lei sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii, Florin Manole (VIDEO)
Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)
Politică
Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)
O deputată POT cere anularea concertului formației Trooper. A lansat și o petiție: ‘Suntem în plin Post al Paștelui’
Politică
O deputată POT cere anularea concertului formației Trooper. A lansat și o petiție: ‘Suntem în plin Post al Paștelui’
Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (FOTO)
Politică
Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (FOTO)
Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier
Politică
Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier
Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului
Politică
Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului
„Măcar îi faci de râs”. Ce spun doi primari despre „lista rușinii” pentru datornici. Cazurile la extreme din Oradea și Buzău
Politică
„Măcar îi faci de râs”. Ce spun doi primari despre „lista rușinii” pentru datornici. Cazurile la extreme din Oradea și Buzău
Cum a ajuns Kelemen Hunor să contrazică senatorii UDMR pe tema jocurilor de noroc
Politică
Cum a ajuns Kelemen Hunor să contrazică senatorii UDMR pe tema jocurilor de noroc
E lege în România! Restricții stricte pentru agresorii sexuali. Unde nu mai pot lucra de acum înainte
Politică
E lege în România! Restricții stricte pentru agresorii sexuali. Unde nu mai pot lucra de acum înainte
Cum pot primarii să fenteze legal reforma administrativă anunțată de Bolojan. Trucul folosit pentru a nu tăia posturile
Politică
Cum pot primarii să fenteze legal reforma administrativă anunțată de Bolojan. Trucul folosit pentru a nu tăia posturile
Ultima oră
22:07 - Primesc pensionarii ajutorul de 1.000 de lei sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii, Florin Manole (VIDEO)
21:35 - Pedeapsă cu suspendare pentru un arbitru austriac care filma fotbalistele pe ascuns în vestiar. Sportivele cer o pedeapsă mai dură
21:33 - Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)
21:24 - O deputată POT cere anularea concertului formației Trooper. A lansat și o petiție: ‘Suntem în plin Post al Paștelui’
21:09 - Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (FOTO)
20:50 - Magazinele ar putea fi obligate să reducă numărul produselor ieftine de la raft
20:43 - Ministerul Apărării: O dronă a intrat în spațiul național, în zona localității Sfântu Gheorghe
20:26 - Surpriză! Cine ar fi câștigat Power Couple 2026. Detaliul care ar fi dat totul de gol
20:16 - Un profesor care a intrat cu maşina în fosta iubită dă vina pe o coincidență. El purta brățară de monitorizare și nu avea voie să se apropie de femeie
20:13 - Decizie definitivă în cazul crimei din Sibiu. Fiica acuzată că și-a ucis mama pentru avere rămâne în arest