Acasa » Politică » Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (FOTO)

Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (FOTO)

Traian Avarvarei
25 feb. 2026, 21:09
Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (FOTO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Pe cine a sărbătorit Bolojan
  2. Bolojan, surprins zâmbind!

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a mers la o petrecere după ședința de guvern de marți, în care a fost adoptată reforma administrativă.

Pe cine a sărbătorit Bolojan

Ilie Bolojan a mers la restaurantul Casa Timiș din Ploiești, unde deputatul Mircea Roșca, un prieten de-ai săi, și-a sărbătorit ziua de naștere.

Premierul a ținut un mic discurs și a ciocnit un pahar în cinstea sărbătoritului. Pe fundal, o saxofonistă întreținea atmosfera.

Printre cei prezenți s-a numărat și Cătălin Predoiu, vicepremier și ministru de Interne.

Bolojan, surprins zâmbind!

Ilie Bolojan nu s-a ridicat la dans, deși muzica era bună. Totuși, CanCan l-a surprins zâmbind:

Sursa foto: CanCan

Sursa citată mai notează că Bolojan a plecat de la petrecere undeva în jurul orei 00.50, dar distracția a durat până dimineața.

