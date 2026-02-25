Premierul Ilie Bolojan (PNL) a mers la o petrecere după ședința de guvern de marți, în care a fost adoptată .

Pe cine a sărbătorit Bolojan

Ilie Bolojan a mers la restaurantul Casa Timiș din Ploiești, unde deputatul Mircea Roșca, un prieten de-ai săi, și-a sărbătorit ziua de naștere.

Premierul a ținut un mic discurs și a ciocnit un pahar în cinstea sărbătoritului. Pe fundal, o saxofonistă întreținea atmosfera.

Printre cei prezenți s-a numărat și Cătălin Predoiu, vicepremier și ministru de Interne.

Bolojan, surprins zâmbind!

Ilie Bolojan nu s-a ridicat la dans, deși muzica era bună. Totuși, l-a surprins zâmbind:

Sursa citată mai notează că Bolojan a plecat de la petrecere undeva în jurul orei 00.50, dar distracția a durat până dimineața.