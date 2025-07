Daniel David, ministrul Educației, a declarat că măsurile fiscale, dureroase cum sunt ele, pentru că efectiv nu mai sunt bani la buget. David a mai afirmat că i-ar fi plăcut să fie ministru într-o perioadă în care să poată construi, fără să se gândească la restructurări, dar acest lucru nu e posibil acum. El a mai spus că nu se agață de funcție și că și-ar fi anunțat demult demisia dacă acest lucru ar fi rezolvat problemele financiare din Educație. Reacția sa vine în contextul în care sindicaliștii i-au cerut demisia și .

Cuprins:

Ce reacție a avut Daniel David la avertismentele sindicatelor din Educație

Ce spune Daniel David despre plata burselor și salariilor

„Eu am venit să ajut, nu să încurc. Nu am urmărit și nu urmăresc o carieră politică, am servit ca specialist-tehnocrat țara noastră în două mandate legate de două momente critice și anume criza politică din primul mandat, respectiv criza fiscal-bugetară din acest al doilea mandat.

Dacă demisia mea ar fi rezolvat situația financiară din Educație – Cercetare și a țării, aș fi anunțat-o demult.

Grija mea acum – și obligația ca membru al Guvernului – este să ne salvăm din toamnă sistemul și prin asta, alături de reformele din celelalte domenii/sisteme, și țara. Vă invit să facem asta împreună, urmând ca apoi să lucrăm – tot împreună – pentru dezvoltare”, a declarat Daniel David, potrivit unui comunicat.

Ministrul a explicat apoi că măsurile de austeritate sunt necesare pentru a putea fi plătite salariile și pe viitor: „Direct spus, nu mai sunt bani pentru plata salariilor și burselor pentru tot anul. Este incorect să se creadă că nu îmi este greu că trebuie să le aplicăm și că nu înțeleg disconfortul creat. Tocmai de aceea am spus că orice măsuri fiscal-bugetare se pot lua doar dacă, în contextul aplicării lor, se protejează posturile oamenilor și salariile și se respectă principiile raționalității (să nu ieșim din reperele europene) și decenței (cât își permite acum, sustenabil, țara)”.

„Sincer și direct spus, uitându-mă la rezultatele sistemului nostru de educație (analfabetismul funcțional, abandonul școlar), și eu am adesea impulsul de a solicita demisii în diverse zone de influență din sistemul nostru, dar nu o fac din responsabilitate – știu că trebuie să lucrăm împreună pentru a ne salva (iar apoi pentru a construi spre mai bine) – și din decență – știu că liderii unor astfel de zone nu sunt singurii responsabili”, a mai afirmat Daniel David.