Traian Avarvarei
12 aug. 2025, 09:51
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Ministerul Educației - România / Facebook

Daniel David, ministrul Educației, a declarat că măsurile care-i nemulțumesc pe sindicaliști sunt necesare deoarece trecem printr-o criză fiscal-bugetară și, în lipsa lor, am putea rămâne fără bani de burse și salarii din toamnă. Reacția ministrului vine în contextul în care sindicatele din Educație protestează și amenință cu boicotarea începutului de an școlar.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce spune ministrul Educației despre măsurile hulite de sindicaliști
  • Ce a spus David despre amenințarea sindicatelor cu boicotul

Ce spune ministrul Educației despre măsurile hulite de sindicaliști

„Există un program de guvernare și o lege fiscal-bugetară care stabilește anumite măsuri în educație pentru a face față crizei fiscal-bugetare. De aici trebuie să pornim, că nimeni nu se apuca să facă modificări de dragul modificărilor dacă nu era această criză, care ne pune sub semnul întrebării salariile și bursele din toamnă.

Pornind de la acest cadru, Ministerul a propus o serie de Ordine de Ministru prin care să se implementeze aceste decizii. Eu am spus și sindicatelor, și altor actori din sistem că în ce privește demersul Ministerului, Ordinele de Ministru, eu aștept sugestii și implicarea lor, să avem măsuri cât mai acceptabile în sistem. Dar în ce privește deciziile din programul de guvernare și din legea fiscal-bugetară, discuția trebuie să fie la nivel de Guvern.

A avut loc această discuție, premierul a spus că măsurile sunt legate de criza fiscal-bugetară și noi continuăm cu implementarea actelor subsecvente și unde vor apărea probleme majore, voi semnala premierului și vom vedea ce decizii vor fi luate.

Mesajul pentru pentru sindicate… că, cum să spun, demisia mea s-a cerut de la începutul primului mandat, cu planurile-cadru, continuă acum și mereu am spus că dacă dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o, dar invitația mea a fost să încercăm să găsim modalități de implementare a deciziilor din programul de guvernare și legea fiscal-bugetară care ne ajută, iar apoi să începem să ne focalizăm pe lucruri care chiar contează pentru sistem, anume în Legea salarizării bugetare să avem clar introdusă ideea că pornim cu salariul mediu brut pe economie pentru debutant și asistentul universitar, să lucrăm împreună la reducerea birocrației și presiunii care e pe profesori în școli, să atragem resurse pentru a angaja specialiști pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, pentru nevoile de informatică etc și pentru a colabora strâns cu primarii să dezvoltăm infrastructura școlară.

Sigur că sindicatul apără anumite drepturi și interese legitime, dar cred că obiectivul pe care-l avem până la urmă e același – să avem un an școlar care să funcționeze și condiții bune de lucru pentru profesori”, a explicat ministrul Educației, pentru B1 TV.

Ce a spus David despre amenințarea sindicatelor cu boicotul

Întrebat dacă va încerca să oprească boicotul sindicatelor, ministrul a afirmat: „N-am cum să opresc, e dreptul sindicatelor să încerce să facă acest lucru, eu pot să mă comport corect să-mi arăt toată deschiderea pentru a colabora în implementarea normelor subsecvente și când apar probleme majore, să le semnalez premierului și să mă preocup de lucrurile care țin de datoria mea ca ministru, ca din toamnă să avem salarii, burse și un sistem educațional care să funcționeze”.

