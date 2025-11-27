B1 Inregistrari!
AMEPIP, super-agenția care controlează companiile de stat, și-a numit conducerea. Unul dintre șefi este sinecurist de meserie

AMEPIP, super-agenția care controlează companiile de stat, și-a numit conducerea. Unul dintre șefi este sinecurist de meserie

Adrian A
27 nov. 2025, 13:35
AMEPIP, super-agenția care controlează companiile de stat, și-a numit conducerea. Unul dintre șefi este sinecurist de meserie
Bogdan Stănescu, noul vicepreședinte AMEPIP. Sursă foto: sfin.ro

AMEPIP are începând de astăzi noi șefi. Super-agenția care se ocupă de companiile de stat și-a ales președintele și doi vicepreședinți.

Unul dintre vicepreședinții AMEPIP, sinecurist de meserie

Președinte al AMEPIP a fost numită Anișoara Ulcelușe-Pîrvan, economist, iar vicepreședinți au fost numiți Oana Mihaela Petrescu și Nicolae Bogdan Codruț Stănescu. Dacă primele două nume nu ne spun mai nimic, altfel stau lucrurile în privința lui Bogdan Stănescu.

Omul a umblat doar prin companii de stat în funcții foarte bine plătite.

 În iulie 2016 avea la activ peste 25 de funcții la stat, dintre care opt în același timp, după cum arătau jurnaliștii de la Hotnews. Printre altele era Șeful Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, dar și consilier al fostului viceguvernator BNR, Bogdan Olteanu. Deși acesta nu mai este, în prezent, viceguvernator, Stănescu a rămas în continuare în BNR, pe funcția de consilier de strategie, cu o indemnizație secretizată.

Din 2016 a reușit să acumuleze și alte funcții la stat, cum ar fi cele de membru în Consiliile de Administrație ale unor companii, precum Teletrans SA, Rompetrol Rafinare SA sau SNGN Romgaz SA FIGN Depogaz Ploiești. De asemenea, a fost și arbitru la Curtea de Abitraj București și administrator special la Oltchim.

Probleme cu DNA pentru vicepreședintele AMEPIP

Numele lui Bogdan Stănescu a ajuns și pe masa DNA după ce Curtea de Conturi a făcut un control la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie, unde era director general.

Curtea de Conturi a depistat un prejudiciu de peste 72 de milioane de lei, după achiziția unor măști.

Concret, în primăvara lui 2020, la începutul pandemiei, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie a cumpărat 95,9 milioane de măști, în urma unui contract semnat cu o companie a statului vietnamez, Orange Pharmaceutical Company LTD. A reușit să vândă doar 5 milioane de măști, iar 90 milioane au ajuns să zacă într-un antrepozit vamal. În afacere a fost implicată și compania Romarm.

După ce Curtea de Conturi a dus raportul la procurorii DNA, Bogdan Stănescu a fost demis din funcție de ministrul Energiei.

Averea lui Bogdan Stănescu

Iar la atâtea sinecuri, noul vicepreședinte AMEPIP, Bogdan Stănescu, a strâns și o avere impresionantă.

Conform declarației de avere din 19 iunie 2024, acesta deține, alături de soția sa, terenuri intravilane în București, Bușteni și Năvodari. Totodată, cei doi soți sunt coproprietarii a 3 apartamente în Capitală, două în Bușteni și unul în județul Constanța. Trei dintre acestea sunt obținute prin donație, unul prin contract de vânzare-cumpărare. Totodată, aceștia dețin alte categorii bunuri imobile în București, obținute prin contrate de vânzare-cumpărare.

Familia Stănescu are în proprietate 3 mașini, 2 BMW și unul FC Moto, dar și bijuterii din aur care valorează 20.000 de euro.

La capitolul venituri, Bogdan Stănescu a bifat: 28.323 lei, administrator special la SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, 234.797 lei, președinte CA la SNGN Romgaz SA FIGN Depogaz Ploiești, 160.000 lei, membru CA Rompetrol Rafinare SA, 676.507, președinte Directorat Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA.

