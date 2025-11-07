De ce a fost blocat proiectul pe pensiile speciale. Ce spun „specialii” de la Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a publicat motivarea la respingerea proiectului pe pensiile speciale. Sunte trei motive pentru care legea s-a oprit la CCR.

Unde a greșit Ilie Bolojan pe pensiile speciale

Așa cum era de așteptat, unul dintre motivele pentru care Curtea Constituțională a pus stop proiectului lui Ilie Bolojan pe pensiile speciale este lipsa avizului de la CSM. Potrivit CCR, Guvernul a trimis CSM o formă preliminară a proiectului, dar și-a asumat răspunderea pe o variantă complet diferită, fără să mai ceară un nou aviz. Concret, premierul Bolojan a consultat Consiliul Superior al Magistraturii doar ca să bifeze discuțiile. Însă, așa cum acuză și PSD, a făcut tot cum a vrut.

Pe de altă parte, Curtea Constituțională reclamă lipsa de stabilitate în privința pensiilor speciale.

Legea modifică statutul magistraților la doar un an de la ultima reformă. Se încalcă principiul securității juridice și încrederii legitime, pentru că regulile de pensionare se schimbă constant. S-au creat trei regimuri de pensionare diferite pentru magistrați, ceea ce duce la discriminare între generații, arată motivarea CCR.

Iar la al treilea punct, Curtea Constituțională arată că proiectul pe pensiile speciale a fost adoptat nejustificat prin asumare.

Guvernul nu a demonstrat urgența măsurii. Argumentul PNRR este fals: Comisia Europeană considerase jalonul privind pensiile speciale îndeplinit în 2024. Existase deja un proiect similar în Parlament, respins recent, deci nu era nevoie de asumare guvernamentală. Procedura a fost folosită abuziv, pentru a ocoli dezbaterea și opoziția legislativului, mai arată Curtea Constituțională.

Scandal mare în Coaliție

Reforma pe pensiile speciale a creat o adevărată ruptură în coaliția de guvernare. au crescut odată cu ideea liderului PSD de a face un grup de lucru pentru modificarea proiectului de reformă a pensilor magistraților. Bolojan a acuzat că PSD trece peste capul lui și a anunțat că nu acceptă așa ceva. De partea cealaltă Grindeanu îl acuză pe premier că iar face doar cum vrea el și nu ascultă de nimeni.