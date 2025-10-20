Proiectul pensiilor speciale, declarat neconstituțional

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional proiectul de reformă a pensiilor speciale. Reforma pensiei magistraților a fost respinsă de CCR cu 5 voturi la 4.

Lovitură pentru Bolojan. Proiectul pensiilor speciale, neconstituțional

Curtea Constituțională a făcut ceea ce se aștepta toată lumea. A declarat proiectul de tăiere e pensiilor speciale ale magistraților neconstituțional. Cu alte cuvinte, Magistrații își văd în continuare liniștiți de viață. Vor lucra tot până la 48 de ani și vor primi pensii speciale, mai mari decât salariile.

CCR, sesizată de Curtea Supremă

Scandalul constituționalității tăierii pensiilor speciale a izbucnit pe 4 septembrie, atunci când, Curtea Supremă a sesizat , susținând că astfel se slăbește independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraților.

„Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, arăta Înalta Curte, într-un comunicat de presă.

Instanţa supremă consideră că legea încalcă 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi principiile fundamentale ale statului de drept.

”Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă”, afirma Curtea Supremă.

Ce se întâmplă cu Bolojan

Rămâne de văzut ce se întâmplă cu premierul Ilie care și-a asumat o plecare dn fruntea Guvernului dacă proiectul nu va trece. Bolojan declara odată cu sesizarea Curții Constituționale, că dacă legea nu trece, atunci guvernul condus de el nu mai are legitimitate.