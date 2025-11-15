B1 Inregistrari!
De ce nu avem alegeri pentru primari în 2 tururi. Ciucu: „Pentru că PNL este într-o coaliție, iar în Parlament are doar 15%. De ce nu au dat OUG USR și PSD” / Ce spune despre cel mai recent sondaj

Traian Avarvarei
15 nov. 2025, 19:33
De ce nu avem alegeri pentru primari în 2 tururi. Ciucu: „Pentru că PNL este într-o coaliție, iar în Parlament are doar 15%. De ce nu au dat OUG USR și PSD” / Ce spune despre cel mai recent sondaj
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat ironic la cel mai recent sondaj privind intențiile de vot în București.

„”Nu mințiți poporul cu televizorul” s-a transformat astăzi în „nu mințiți poporul cu sondorul”. De opinie”, a scris Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Reacția vine după ce un nou sondaj CURS l-a dat pe locul 2 în intențiile de vot.

Ce a spus Ciucu despre alegerea primarilor în două tururi

Întrebat de un internaut de ce PNL n-a dat o Ordonanță de Urgență pentru a avea alegeri locale în două tururi, Ciucu a răspuns: „Pentru ca PNL este intr-o coalitie, iar in Parlament are doar 15%. De ce nu au dat-o USR si PSD”.

De asemenea, tot într-un comentariu, Ciucu a spus că el și PNL nu vor cumpăra sondaje favorabile: „Eu si Ilie Bolojan am avut de suferit de pe urma acelor practici, credibilitatea partidului nostru a avut de suferit si de aceea NU am facut si nu vom face la fel atâta timp cat vom fi la conducerea partidului nostru”.

Ce a spus candidatul PNL la Primăria Capitalei despre sondaje

De altfel, Ciprian Ciucu, în prezent primar al Sectorului 6, a criticat și în trecut practica unor candidați de a cumpăra sondaje favorabile.

„A început bătălia sondajelor. Mi-a displăcut profund cum toți politicienii, și am zis toți, au scos sondaje contrafăcute sau au publicat ce le-a convenit. Unii cu mai mult bun simț, confirmate de realitate (ex. ND) alții cu mult tupeu. Pentru că hârtia sau documentele *.pdf suportă orice.

Eu nu voi cumpara niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți.

Credeți doar acele sondaje făcute de case de sondaje care știu ce este rușinea, care țin la prestigiul lor. Restul sunt pe bani. Pe bani mulți și sunt făcute la unul sau la altul în debara”, scrisese în trecut Ciucu, pe Facebook.

