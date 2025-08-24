Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, s-a arătat deranjat de faptul că politicienii „au scos sondaje contrafăcute sau au publicat ce le-a convenit”. El i-a îndemnat pe oameni să creadă sondajele făcute de institutele respectabile și să le ignore pe cele făcute „pe bani”, „la unul sau la altul în debara”. Ciucu a reacționat în contextul unor noi sondaje realizate de INSCOP și CURS privind alegerile pentru Primăria Capitalei.

Ce a spus Ciucu despre sondaje, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei

„A început bătălia sondajelor. Mi-a displăcut profund cum toți politicienii, și am zis toți, au scos sondaje contrafăcute sau au publicat ce le-a convenit. Unii cu mai mult bun simț, confirmate de realitate (ex. ND) alții cu mult tupeu. Pentru că hârtia sau documentele *.pdf suportă orice.

Eu nu voi cumpara niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți.

Credeți doar făcute de case de sondaje care știu ce este rușinea, care țin la prestigiul lor. Restul sunt pe bani. Pe bani mulți și sunt făcute la unul sau la altul în debara”, a scris Ciprian Ciucu,

Ce arată sondajele INSCOP și CURS despre alegerile pentru Primăria Capitalei

pe Daniel Băluță pe primul loc în intențiile de vot, cu 26,2%, într-un prim scenariu. Pe locul 2 e Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6, cu 23,8%, urmat de realizatoarea TV Anca Alexandrescu, din partea AUR, cu 21,2%, iar pe locul 4 e Cătălin Drulă (USR), cu 18,4%. Candidata SENS, Ana Ciceală, e cotată cu 8,5%, iar 1,9% dintre respondenți au spus că ar vota cu altcineva.

Datele variază puțin în al doilea scenariu, în care în locul Ancăi Alexandrescu apare liderul AUR, George Simion: 26,9% pentru Băluță, 23,6% pentru Ciucu, 22% – Simion, 16,9% – Drulă, 8,5% – Ciceală.

Sondajul INSCOP a fost realizat la comanda PNL. Partidul spune că nu voia să publice sondajul, dar a făcut-o totuși deoarece acesta e realizat de „una dintre cele mai credibile case de sondare”, iar „alte forțe politice au început deja să manipuleze prin sondaje”.

Și sondajul CURS îl dă pe primul loc pe Daniel Băluță, cu 24%, dar aici el e urmat de Cătălin Drulă (USR) – 20% și de Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) la egalitate, cu 11%. Anca Alexandrescu apare ca independentă, cu 9%, urmată de Octavian Berceanu (REPER) – 7%, Mihai Enache (AUR) – 6%, Diana Șoșoacă (SOS) – 5%, Vlad Gheorghe( DREPT) – 3%, Ana Ciceală (SENS) – 3%. 1% dintre respondenți au spus că ar vota cu altcineva.