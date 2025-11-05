Deputatul PSD care ne sfidează. Sute de mii în conturi și mașini de lux. „Mi-am îndeplinit visul.” (VIDEO)

Bani veniți de nicăieri și mașini de lux trecute pe numele unor firme. Așa putem rezuma luxul în care trăiește deputatul PSD de Cluj, Răzvan Ciortea.

Cum și-a ascuns averea deputatul PSD

Parlamentarul PSD Răzvan Ciortea a reușit să aibă în conturi mult mai mulți bani decât a câștigat și el și soția lui. Un fenomen greu de explicat, dar deputatul încearcă.

Potrivit jurnaliștilor de la snoop.ro, între 2020 și finalul lui 2024, parlamentarul de 49 ani a reușit să adune mai mulți bani în conturi decât a câștigat împreună cu soția sa, explicația dată fiind că a primit o donație din partea părinților. Doar că suma nu apare în vreo declarație de avere.

Concret, Răzvan Ciortea și soția sa au declarat venituri de circa 665.000 lei în ultimii 4 ani, însă în conturi au 700.000 lei. În condițiile în care acum patru ani nu aveau niciun ban în conturi.

„Habar nu am calculele dumneavoastră care sunt. Eu vă spun că există niște donații la notar din partea părinților. Dacă vă mai spun încă o dată, încep să-mi pierd răbdarea. Nu trebuie să am răbdare cu dumneavoastră. De unde știți dumneavoastră veniturile mele din ultimii patru ani?

Vă repet că donațiile au fost de ordinul sutelor de mii, nu mai răspund la această întrebare.

Haideți că mi-ați răpit foarte mult din timp. Vă las să vă faceți articolul tendențios. Sunt ocupat, sunt în slujba țării și sunt ocupat. Dumneavoastră aveți mai mult timp liber.”, a fost răspunsul dat de deputatul PSD jurnaliștilor de la .

Mașinile de lux, visul pe care l-a avut

Însă nu banii îl încântă pe deputatul PSD Răzvan Ciortea. El a avut alt vis: mașinile de lux. Și are două. UN BMW XM de 110.000 de euro, pe care îl conduce el, și un BMX X5, pe care îl conduce soția.

Niciuna nu e însă declarată. Bolidul lui Răzvan Ciortea este cumpărat, în rate, și urmează să fie plătit în trei ani. Nu este trecut în declarația de avere pentru că nu îi aparține decât după ce este achitată integral, încearcă să explice Răzvan Ciortea.

„Știți că mai avem câte un vis în viață. Ăsta este visul meu. Atâta timp cât am salariu și muncesc și mi-o pot permite o fac acum, mai târziu nu mă interesează. Ne interesează să fie legal, în rest nu mă interesează absolut nimic… Eu sunt de principiu să ne facem plăcerile, că la 70 de ani nu cred că mai contează.” declară zâmbind de la volanul bolidului deputatul PSD de Cluj.

Rata anuală pentru BMW-ul XM este de 180.000 de lei.

Firma de la care este luat BMW-ul XM se numește Unimix Medical și nu are vreo legătură cu vânzarea sau închirierea de automobile. Este deținută de Cosmin Iulian Demeter, iar obiectul de activitate este „comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice”. O firmă care are datorii de 6,4 milioane de lei.

Cât despre cealaltă mașină de lux din curtea familiei, cea pe care o conduce soția, aceasta este achiziționată în leasing de firma mamei deputatului. Doar că firma nu are nicio activitate.

Parlamentarii cu mașini de lux pe numele altora

Deputatul PSD Răzvan Ciortea nu este singurul parlamentar cu mașini de lux trecute pe numele altora.

, fost ministru de Finanțe, a fost filmat la Parlament și în curtea PSD cu un Mercedes GLE 450 AMG de peste 100.000 de euro. A declarat că mașina este luată de la un prieten. În realitate, mașina aparține firmei fostei sale soții.

Deputatul AUR, Eduard Koler, a venit la Parlament cu un BMW XM, care nu îi apare în declarația de avere. Alesul a justificat că mașina aparține firmei mamei sale.

Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, a fost filmat la PSD și la Parlament cu un Mercedes GL53 AMG. Mașina nu apare în declarația de avere, iar jurnaliștii au descoperit că a fost cumpărată pe numele unui magazin sătesc din județul Gorj.